Mutluluğa ilk adım! İsmail Ege Şaşmaz, sevgilisi Hande Ünal nişanlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mutluluğa ilk adım! İsmail Ege Şaşmaz, sevgilisi Hande Ünal nişanlandı

12.10.2020 08:48 | Son Güncelleme: 12.10.2020 09:09
Mutluluğa ilk adım! İsmail Ege Şaşmaz, sevgilisi Hande Ünal nişanlandı

Zekeriyaköy'de aile arasında gerçekleşen törenle evliliğe ilk adımı atan çifti ailesi ve yakın dostları da yalnız bırakmadı.

Zekeriyaköy'de aile arasında gerçekleşen törenle evliliğe ilk adımı atan çifti ailesi ve yakın dostları da yalnız bırakmadı. Koronavirüs tedbirlerinin alınarak gerçekleştirildiği nişan töreninde yüzükleri Şaşmaz'ın menajeri Ahmet Koraltürk taktı. Törene İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşi Aytaç Şaşmaz başta olmak üzere Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Demet Özdemir, Necip Memili ve Duygu Özaslan da katıldı.

Kaynak: Hürriyet

İlgili Haberler

İsmail Ege Şaşmaz kimdir? İsmail Ege Şaşmaz kaç yaşında? İsmail Ege Şaşmaz dizileri neler? İsmail Ege Şaşmaz sevgilisi kim?
İsmail Ege Şaşmaz kimdir? İsmail Ege Şaşmaz kaç yaşında? İsmail Ege Şaşmaz dizileri neler? İsmail Ege Şaşmaz sevgilisi kim?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Meral Akşener Mustafa Şentop Abdülhamit Gül
Magazin Cansu Dere Sezen Aksu Halil Sezai Serdar Ortaç
Spor Vitor Hugo Ozan Kabak Gökhan Töre Mbaye Diagne Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Ekim Hatay İzmir Belen
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mutluluğa ilk adım! İsmail Ege Şaşmaz, sevgilisi Hande Ünal nişanlandı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.10.2020 09:09:46. #1.15#
title