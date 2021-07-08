"Mutlu şehir" Sinop'ta hedef yeniden 1 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmak
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"Mutlu şehir" Sinop'ta hedef yeniden 1 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmak

Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent Sinop, uzun sahilleri, temiz denizi ve tarihi dokusuyla yaz sezonunda misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent Sinop, uzun sahilleri, temiz denizi ve tarihi dokusuyla yaz sezonunda misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Uzun sahilleri ve temiz denizinin yanı sıra Akliman, Hamsilos ve Erfelek Tatlıca Şelaleleri gibi tabiat parkları, tarihi mekanlarıyla da son yıllarda bölgesinin cazibe merkezi haline gelen Sinop'ta bu yıl hedef 1 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan kademeli normalleşme sürecinde ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanan kentte bazı konaklama tesislerinde doluluk oranları şimdiden yüzde 100'e ulaştı.

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Metin Süren, AA muhabirine, kademeli normalleşme sürecinin ardından kente yoğun ziyaretçi akını beklediklerini söyledi.

Huzur içinde bir yaz sezonu geçirilmesi için turizm sektörü temsilcileriyle sürekli görüşme yaptıklarını anlatan Süren, özellikle kayıt dışı ev pansiyonculuğu ile mücadele edilmesi için ilgili birimlere gerekli talimatların verildiğini aktardı.

Süren, Sinop'un son 7-8 yıllık süreçte turizmde kabuğunu kıran ve binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapmaya başlayan bir kent olduğuna dikkati çekerek, Kovid-19 sürecinin her alanı olduğu gibi turizm sektörüne de olumsuz etkilediğini dile getirdi.

"Çok kalabalık ve güzel bir yaz sezonu Sinop'u bekliyor"

Kum, deniz ve güneşin tadını çıkarmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Sinop'un yaz sezonunda yine dolup taşacağını öngördüklerini vurgulayan Süren, şöyle devam etti:

"Yaz sezonuna yönelik konaklama tesislerimize yoğun rezervasyon var. Şimdiden doluluk oranına ulaşan tesislerimizin olması bizi memnun ediyor. Pandemi öncesinde 1 milyon turist hedefini Sinop olarak yakalamıştık ama maalesef pandemi sürecinde yüzde 50'ye varan düşüş olmuştu. Bu sezon tekrar bu rakamları yakalayacağımızı düşünüyorum. Çok kalabalık ve güzel bir yaz sezonu Sinop'u bekliyor."

Süren, misafirlerin sorunsuz tatil geçirebilmeleri için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirterek, "Turizm komisyonumuz konaklama tesisleri ile devamlı irtibat halinde. Nitelikli ve kaliteli konaklama hizmeti sunulması için eğitimler veriyoruz. Sektörün taleplerini dinliyor, buna yönelik adımlar atıyoruz. İnşallah sorunsuz bir sezon geçireceğiz." diye konuştu.

'Mutlu şehir' Sinop'ta hedef yeniden 1 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmak
'Mutlu şehir' Sinop'ta hedef yeniden 1 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmak
'Mutlu şehir' Sinop'ta hedef yeniden 1 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmak
'Mutlu şehir' Sinop'ta hedef yeniden 1 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmak
'Mutlu şehir' Sinop'ta hedef yeniden 1 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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