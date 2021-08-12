Mutfak tüpü hortumu alev aldı, korku dolu anlar yaşandı
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Mutfak tüpü hortumu alev aldı, korku dolu anlar yaşandı

Mutfak tüpü hortumu alev aldı, korku dolu anlar yaşandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tokat'ta bir lokantanda mutfak tüpü hortumunun alev alması korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Tokat'ta bir lokantanda mutfak tüpü hortumunun alev alması korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre; Gaziosmanpaşa Bulvarı Orduevi karşısında bulunan bir lokantanın alt katında bulunan mutfak tüpünün hortumu alev aldı. İş yeri çalışanları alevleri söndürmeyince olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yol, tüpün patlama tehlikesine karşı şerit çekilerek araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile yangın söndürüldü. Dumanların çıktığı lokantada yaşanan yangın maddi hasarla atlatıldı. İtfaiye ekipleri yangının mutfak tüpü hortumunun ocağın arka tarafından geçmesi nedeniyle çıktığını tespit etti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

Mutfak tüpü hortumu alev aldı, korku dolu anlar yaşandı
Mutfak tüpü hortumu alev aldı, korku dolu anlar yaşandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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