Müteahhitler sektördeki sorunlara çözüm bekliyor

14.10.2019 11:53

Konya Müteahhitler Birliği (KOMÜT) Başkanı Adem Bulut, inşaat sektöründeki sorunların bir an önce çözüme kavuşmasını ümit ettiklerini söyledi.



KOMÜT Başkanı Adem Bulut, inşaat sektöründeki sorunları değerlendirmek amacıyla bir basın toplantısı düzenledi. Bir otelde düzenlenen programda Konuşan Bulut, Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru ya da terör devleti oluşturulması adına dış destekli çabaları yok etmek adına yapılan adından da anlaşılacağı üzere bölge ve Türkiye için barış kaynağı olacak Barış Pınarı Harekatı'nı Konya Müteahhitler Birliği olarak sonuna kadar desteklediklerini söyledi.



"Konut satışlarında ciddi düşüşler yaşanmıştır"



Konya Müteahhitler Birliği olarak inşaat sektörü için önem arz eden bazı konuların da gündemlerinde yer aldığını belirten Bulut, "2014 yılındaki kuruluşumuzdan bu yana Türkiye'de ekonominin lokomotifi olan inşaat sektörünün gelişmesi ve sorunlarına çözüm bulma misyonuyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Birliğimizin yeni yönetim kurulu olarak gerek inşaat sektörü gerekse birliğimiz adına aynı heyecanla, daha da gayretli çalışmalar yapma hedefiyle yola çıktık. Son yıllarda ekonomide yaşanan sorunlar sektörümüzü önemli ölçüde etkilemiş, elektrik ve doğalgaz başta olmak üzere artan fiyatlar ve genel olarak enflasyondaki artış, maliyetleri artırırken konut satışlarında ciddi düşüşler yaşanmıştır. Bu olumsuzluklar sektörün ciddi şekilde daralmasına neden olmuştur. Ülke olarak ekonomimizin yeniden istikrara kavuşması için gerekli çalışmaların yapılmasını temenni ediyoruz" dedi.



"Sorunlarımızın çözüme kavuşacağını ümit ediyoruz"



Türkiye'de ve özel olarak Konya'da inşaat sektörünün karşılaştığı bazı sorunlar bulunduğunu kaydeden Bulut, "Bunların başında merkezi yönetim tarafından imar planı uygulama yönetmeliğinde sık sık değişikliklerin yapılması gerekmektedir. Yönetmelikteki sık değişiklikler sektörün uyumunu zorlaştırmaktadır. Konya'da ise ilçe belediyelerinin imar yönetmeliğini farklı yorumlaması söz konusudur. Uygulamalardaki standartların değişmesi gerek şehrin imar dokusu gerekse müteahhitlerin konut üretimi açısından sorunlara neden olmaktadır. Diğer bir konu ise konutların temel ihtiyacı olan elektrik, doğalgaz ve su aboneliklerinde yaşanmaktadır. Doğalgaz ve elektrik aboneliklerinde ilgili kurumlar katılım bedellerini abonelik işlemi sırasında alırken, KOSKİ inşaat ruhsatı alımı esnasında katılım bedelini müteahhitlerimizden almaktadır. Bu konu ile ilgili KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir ile yapılan görüşmeler sonucu konunun Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a iletileceği ve konuda ellerinden geleni yapmaya çalışacakları tarafımıza bildirmiştir. Biz de KOMÜT olarak sorunlarımızın çözüme kavuşacağını ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.



"Yerel yönetimlerimizin de elini taşın altına koymasını bekliyoruz"



Merkezi hükumetin faiz indirimi, imar barışı, KDV indirimi inşaat sektörünün önünü açma çabalarını müteahhitler olarak olumlu karşıladıklarını, aynı bakış açısını yerel yönetimlerden de beklediklerini dile getiren Bulut, "İnşaat ruhsatı, iskan ruhsatı ve arsa üretimi konusunda adımlar atılmasını sektörün önünün açılması için yerel yönetimlerimizin de elini taşın altına koymasını bekliyoruz. İnşaat sektörü ekonomideki istikrarla paralel olarak büyümeye ve ülkenin lokomotif olmaya devam edecektir. Biz müteahhitler olarak şehirlerimizin tarihi dokusu korunarak, sağlıklı ve güvenli konut ihtiyacının karşılanması, daha yaşanabilir konutların üretilmesi adına üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Konya Müteahhitler Birliği, mesleki dayanışmanın olduğu gibi sektörün sağlıklı büyümesinin de çatı kuruluşlarından biri olmayı sürdürecektir" ifadelerini kullandı



Program, soru-cevap kısmının ardından sona erdi. - KONYA

Kaynak: İHA