Mutasyonlu virüse rastlanan Zonguldak'ta yoğunluk
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mutasyonlu virüse rastlanan Zonguldak'ta yoğunluk

22.02.2021 14:08 | Son Güncelleme: 22.02.2021 14:12
Mutasyonlu virüse rastlanan Zonguldak'ta yoğunluk

ZONGULDAK'ta, 16 kişide mutasyonlu virüs görülmesinin ardından tedbirlerin elden bırakılmaması açıklamalarına rağmen kısıtlama sonrası haftanın ilk gününde kent merkezinde ki yoğunluk dikkat çekti.

ZONGULDAK'ta, 16 kişide mutasyonlu virüs görülmesinin ardından tedbirlerin elden bırakılmaması açıklamalarına rağmen kısıtlama sonrası haftanın ilk gününde kent merkezinde ki yoğunluk dikkat çekti.

İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, geçen cuma günü kentte 16 kişide mutasyonlu virüs vakasının görüldüğünü açıkladı. Güner, tedbirin elden bırakılmaması gerektiğine dikkat çekerek vatandaşlara uyarıda bulundu. Vali Mustafa Tutulmaz  da Batı Karadeniz'de ki en yüksek vaka sayısına ait kentin Zonguldak olduğu yönünde açıklamalar yaptı. Açıklamaların ardından haftanın ilk gününde ise kent merkezinde ki yoğunluk dikkat çekti. Bazı vatandaşlar, kar yağışının ardından havanın ısınması ve maaş günü nedeniyle yoğunluk yaşandığını söylerken bazı vatandaşlar ise her hafta aynı yoğunluğun yaşandığını ifade etti.

Kemal Sönmez, tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini söyleyerek, "Herkesin birbirinden uzak seviyede olması lazım. Ben korunup da sen ağzını açarsan bu olmaz. Bazı kişiler maske takmıyor ve polise karşı koyuyor. Bakıyorum gençler polise posta koyuyor. Ben buna birçok kez rastladım." dedi.

Uzun bir aradan sonra kent merkezine indiğini söyleyen Nazife Zaman ise halkta biraz gevşeme gözlemlediğini söyledi. Son günlerde kimsenin tedbirlere uymadığını ifade eden Zaman, şöyle dedi:

"Denetimleri daha sıkı tutmak lazım. Denetimler zayıf gibi geliyor bana. Biz korkuyoruz, evden çıkmıyoruz. Tedbirimiz de alıyoruz. Benim çevrem uyuyor ama bakıyorum özellikle televizyonlara baktığımda uymayan çok. Tatilde olanları görüyoruz. Devletin biraz daha işi sıkı tutması gerekiyor. Gevşeklik var."


- Zonguldak
Mutasyonlu virüse rastlanan Zonguldak'ta yoğunluk
Mutasyonlu virüse rastlanan Zonguldak'ta yoğunluk
Mutasyonlu virüse rastlanan Zonguldak'ta yoğunluk
Mutasyonlu virüse rastlanan Zonguldak'ta yoğunluk
Mutasyonlu virüse rastlanan Zonguldak'ta yoğunluk
Mutasyonlu virüse rastlanan Zonguldak'ta yoğunluk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş
Magazin Can Yaman Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Umut Bulut Ünal Karaman Osman Özköylü Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Pkk İran Göztepe Oyunlar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mutasyonlu virüse rastlanan Zonguldak'ta yoğunluk - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 14:18:36. #1.14#
title