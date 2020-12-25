Mutasyona uğrayan koronavirüs Almanya'ya da sıçradı

İngiltere'de tespit edilen koronavirüsün daha hızlı yayılan türü Almanya'da da görüldü. İngiltere temaslı olduğu belirtilen vakanın karantinada olduğu ifade edildi.

İngiltere'de corona virüsünün mutasyona uğramış ve yüzde 70 daha hızlı bulaşıcı hali, ilk kez Almanya'da da görüldü. 20 Aralık'ta Londra'dan Frankfurt'a giden bir kadın yolcuya korona testi yapıldı ve pozitif olduğu tespit edildi. Kadın daha sonra akrabaları tarafından alınıp Baden Württemberg Eyaleti'nde yaşadığı yere götürüldü.

İLK MUTASYONLU VİRÜS TAŞIYAN VAKA KARANTİNAYA ALINDI

Kadına yapılan PCR testi de pozitif çıktı ve çevre ile kontağı kesildi, evinde karantinaya alındı. Korona semptomları gösteren kadından alınan örnek, Berlin'deki Charite Hastanesi'ne gönderildi. Burada yapılan testlerde virüsün, mutasyon geçirmiş hali olan B.1.1.7 tipi olduğu belirlendi. Bu vakayla, mutasyonlu virüsün Almanya'da ilk kez görüldüğü belirtildi.

ALMANYA'DA VAKA SAYISI 32 BİNİN ÜSTÜNDE SEYREDİYOR

Bu arada ülkede yeni vaka sayısı 32 binin üzerinde seyrediyor. Bugün de 900'e yakın kişinin hayatını kaybettiği Almanya'da, alınan yeni önlemlerin ilk sonuçları ancak önümüzdeki hafta görülebilecek. Almanya'da korona kurbanlarının yaş ortalaması ise 80'in üzerinde.

İLK MUTASYON İNGİLTERE'DE GÖRÜLMÜŞTÜ

Geçen hafta sonu İngiltere'de de mutasyona uğrayan yeni bir koronavirüs türünün tespit edildiği açıklanmış, Noel kutlamaları öncesi kısıtlamalar artırılmış, Türkiye dahil birçok ülke İngiltere'den seyahatleri yasaklamıştı.

Değişime uğrayan yeni tür virüs ilk olarak Eylül ayında tespit edilmiş, Kasım ayında Londra'daki vakaların dörtte birine yakınının yeni tür virüsle bağlantılı olduğu belirlenmişti. Bu oran, Aralık ortasında vakaların üçte ikisine yükseldi. Yetkililer yeni türün çok daha hızlı yayıldığı uyarısı yaptı.

KOVİD-19'UN MUTASYONLU TÜRÜ 10 ÜLKEYE SIÇRADI

Öte yandan, mutasyona uğrayan koronavirüs türü şu ana kadar İngiltere, İsrail, Ukrayna, Danimarka, Hollanda, Avustralya, Güney Afrika, İtalya, Singapur ve Almanya'da tespit edildi.