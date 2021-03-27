Mutasyon nedir? Koronavirüs artık daha mı ölümcül?
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Mutasyon nedir? Koronavirüs artık daha mı ölümcül?

Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Haberlercom Özel

Koronavirüsle mücadelede bir yılı aşkın süreyi geride bırakırken, virüsün mutasyona uğraması endişeleri giderek artırıyor. İlk olarak İngiltere'de görülen daha sonra Hollanda, Danimarka ve Avusturya'da da tespit edilen mutasyon, dünya geneline yayılımını sürdürürken virüsün artık daha ölümcül olup olmadığı ise merak konusu oldu.

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Dünya salgının biteceği tarihi iple çekerken virüste meydana gelen değişiklikler süreci uzattıkça uzatıyor. Vaka sayılarındaki artış da ortada.

  • Peki koronavirüsle hayatımıza giren varyant, mutasyon gibi terimler ne anlama geliyor?
  • Mutasyona uğrayan virüs daha mı ölümcül, aşılar mutant virüse karşı etkili mi?

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Mutasyon nedir? Koronavirüs artık daha mı ölümcül?
Ezgi Özdemir - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Ezgi Özdemir
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