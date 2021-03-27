Mutasyon nedir? Koronavirüs artık daha mı ölümcül?
Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Haberlercom Özel
Koronavirüsle mücadelede bir yılı aşkın süreyi geride bırakırken, virüsün mutasyona uğraması endişeleri giderek artırıyor. İlk olarak İngiltere'de görülen daha sonra Hollanda, Danimarka ve Avusturya'da da tespit edilen mutasyon, dünya geneline yayılımını sürdürürken virüsün artık daha ölümcül olup olmadığı ise merak konusu oldu.
Dünya salgının biteceği tarihi iple çekerken virüste meydana gelen değişiklikler süreci uzattıkça uzatıyor. Vaka sayılarındaki artış da ortada.
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