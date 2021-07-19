Mut Belediyesi'nden Kurban Bayramı tedirleri
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Mut Belediyesi'nden Kurban Bayramı tedirleri

Mut Belediyesi'nden Kurban Bayramı tedirleri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Mut Belediyesi, rahat ve huzurlu bir Kurban Bayramı yaşanması için tüm tedbirleri aldı.

Mut Belediyesi, rahat ve huzurlu bir Kurban Bayramı yaşanması için tüm tedbirleri aldı.

Mut Belediye Başkan Volkan Şeker, zabıta, mezarlık, çevre temizliği gibi hizmetlerde aksama yaşanmaması için 24 saat aralıksız hizmet vereceklerini söyledi. Şeker, Kurban Bayramı'nın toplumsal yardımlaşma duygularının pekiştiği bir bayram olduğunu kaydederek, bayramda kurban kesecek vatandaşları çok dikkatli olmaya çağırdı. Şeker, manevi görevleri yerine getirirken kimsenin zarar görmemesini ve bayramın en güzel şekilde geçirilmesini temenni ederek, vatandaşların kurban kesimi için, mezbahaları ve belediyelerce gösterilen alanların tercih edilmesi gerektiğini ifade etti. Kurban Bayramında, sıklıkla karşılaşılan olumsuzlukların bu yıl yaşanmaması için daha titiz ve tedbirli olduklarını dile getiren Şeker, "Bu nedenle kurbanların veteriner kontrollü, hijyenik ve atık yönetimi doğru bir şekilde gerçekleştirilen kesim yerlerinde kesilmesine özellikle dikkat ediyoruz" dedi.

Belediye zabıta ekipleri de vatandaşların Kurban Bayramını huzur içerisinde geçirebilmeleri için gerekli tedbirleri aldı. Ekipler Kurban Bayramı süresince denetimlerini sürdürecek. Bayram öncesi ve bayram süresince ana arterler ve alışveriş yoğunluğunun olduğu ilçede belediyenin zabıta ekipleri koordineli bir şekilde aralıksız hizmet verilecek. - MERSİN

Mut Belediyesi'nden Kurban Bayramı tedirleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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