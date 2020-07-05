Müşteriye özel isimli çay bardağıyla virüse önlem alıyor
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Müşteriye özel isimli çay bardağıyla virüse önlem alıyor

- Müşteriye özel isimli çay bardağıyla virüse önlem alıyor Bu kahvehanede her müşteri kendi isminin yazılı olduğu bardakla çay içiyor Erzurum'da bir çay ocağı işletmecisi, üzerinde müşterilerinin isimlerinin yazdığı bardaklarda çay servisi yaparak korona virüse önlem alıyor.

05.07.2020 10:34 | Son Güncelleme: 05.07.2020 10:41

- Müşteriye özel isimli çay bardağıyla virüse önlem alıyor

Bu kahvehanede her müşteri kendi isminin yazılı olduğu bardakla çay içiyor

ERZURUM - Erzurum'da bir çay ocağı işletmecisi, üzerinde müşterilerinin isimlerinin yazdığı bardaklarda çay servisi yaparak korona virüse önlem alıyor. Müşteriler ise kağıt bardaklarda çay içmek yerine kendilerine ait olan cam bardaklarda çay içmenin mutluluğunu yaşıyor.

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Bahadır Çay evinde 46 yaşındaki Ömer Kılıç, farklılık oluşturmak adına müşterilerinin isimlerinin yazdığı çay bardakları tasarladı. Çay sipariş veren her müşteriye isminin soy isminin yazdığı ya da iş yerinin adı yazan bardaklarla servis yapıyor. İsmi yazılı bardaklarda ise başka müşteriye çay verilmiyor.

3 liraya yaptırdığı bardakların kırılması anında ise hemen yerine yenisi yapılıyor. Ücret talep etmeden tasarlanan bardakları gören müşteriler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Müşterilerinin isimlerinin yazılı olduğu 250 bardağı yaptırdığı özel rafa dizen Kılıç, dışarıdan gelen müşterilere ise üzerinde çay evinin ismi yazlı bardaklarda çay veriyor.

Özellikle korona virüs döneminde kağıt bardaklarda çay içmek istemeyen müşteriler kendilerine ait isimli çay bardaklarında çay içmenin mutluluğunu yaşıyor.

Müşterilerden Sedat Aydın, özel çay bardağıyla yapılan hizmetten çok memnun olduğunu ifade ederek, " Burası çok otantik bir mekan, Erzurum'da bu kadar güzel çay yapan başka bir mekan bilmiyorum. Pandemi döneminde hijyenin çok önemli olduğunu gördük. Burada kişiye özel çay bardakları var. Bizim içtiğimiz bardaklardan başka kimse içmiyor ve bizde başkalarının içtiği bardaktan çay içmiyoruz. Çok önemli bir farkındalık" dedi.

İşletme sahibi Ömer Kılıç ise hijyen amacıyla bir farkındalık yaptıklarını kaydederek, " Bu Pandemi sürecinde temizliğin önemini anladık. Hizmet açısından temizlik şarttı. Bizde temizliği hizmet gördük ve böyle bir şey düşündük. Talepler arttı. Karton bardakla çay içmek istemeyen müşteriler bardaklara isimlerini yazdırmak istiyor. Farklı olmak istedik. Bizim esnafımız bizim müşterilerimiz bu hizmeti sonuna kadar hak ediyor" şeklinde konuştu.

Ayrıca bardakların ününü sosyal medyadan duyan müşteriler ise çay içmek için çay evine geliyor.

Müşteriye özel isimli çay bardağıyla virüse önlem alıyor

Kaynak: İHA

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