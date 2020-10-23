Kadın müşteriyi "Seni gebertirim" diye tehdit eden taksicinin ruhsatı iptal edildi
23.10.2020 20:01 | Son Güncelleme: 23.10.2020 22:06
Esenyurt'tan aldığı kadın müşteriyle tartışan ve "Seni gebertirim kadın" diye tehdit eden taksi şoförünün ruhsatı iptal edildi. Arabası ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bağlandı.
Geçtiğimiz Çarşamba günü meydana gelen olayda, Esenyurt'tan taksiye binen bir kadın müşteri, Küçükçekmece'ye gitmek isteyince taksi şoförü yoğun trafikten dolayı metrobüse bırakmayı teklif etmişti. Buna sinirlenen müşteri takside sigara içmeye kalkınca ortalık karışmıştı. Taksicinin, kadın müşteriyi ölümle tehdit ettiği anlar kadının cep telefonu kamerasına yansımıştı.
RUHSATI İPTAL EDİLDİ
Müşteriyle tartışan ve "Seni gebertirim kadın" diye tehdit eden taksi şoförünün ruhsatı iptal edildi. Arabası ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bağlandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı