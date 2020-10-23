Kadın müşteriyi "Seni gebertirim" diye tehdit eden taksicinin ruhsatı iptal edildi
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Kadın müşteriyi "Seni gebertirim" diye tehdit eden taksicinin ruhsatı iptal edildi

23.10.2020 20:01 | Son Güncelleme: 23.10.2020 22:06

Esenyurt'tan aldığı kadın müşteriyle tartışan ve "Seni gebertirim kadın" diye tehdit eden taksi şoförünün ruhsatı iptal edildi. Arabası ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bağlandı.

Geçtiğimiz Çarşamba günü meydana gelen olayda, Esenyurt'tan taksiye binen bir kadın müşteri, Küçükçekmece'ye gitmek isteyince taksi şoförü yoğun trafikten dolayı metrobüse bırakmayı teklif etmişti. Buna sinirlenen müşteri takside sigara içmeye kalkınca ortalık karışmıştı. Taksicinin, kadın müşteriyi ölümle tehdit ettiği anlar kadının cep telefonu kamerasına yansımıştı.

RUHSATI İPTAL EDİLDİ

Müşteriyle tartışan ve "Seni gebertirim kadın" diye tehdit eden taksi şoförünün ruhsatı iptal edildi. Arabası ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bağlandı.

Kadın müşteriyi 'Seni gebertirim' diye tehdit eden taksicinin ruhsatı iptal edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Haber Yorumları (1)
LEYLA: Kadının da taksi kullanım hakkı iptal olsun.baska taksicilerin canı yanmasın. Zorla sigara içecem de Beni götürmek mecburiyetindesin de Hakaret et Taksici de insan.bu arada belirteyim yedi göbek soyumda taksici yok
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