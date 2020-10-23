Kadın müşteriyi "Seni gebertirim" diye tehdit eden taksicinin ruhsatı iptal edildi

Esenyurt'tan aldığı kadın müşteriyle tartışan ve "Seni gebertirim kadın" diye tehdit eden taksi şoförünün ruhsatı iptal edildi. Arabası ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bağlandı.