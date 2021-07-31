Müşterilerin fotoğraf isteğine çözümü böyle buldu

Müşterilerin fotoğraf isteğine çözümü böyle buldu Malatya'da bir işletme, müşterilerin 'Fotoğrafımızı çekebilirmisiniz' isteğine yardımcı olabilmek için çözümü 35 çalışanına fotoğrafçılık eğitimi aldırmakta buldu.

Müşterilerin fotoğraf isteğine çözümü böyle buldu

MALATYA - Malatya'da bir işletme, müşterilerin 'Fotoğrafımızı çekebilirmisiniz' isteğine yardımcı olabilmek için çözümü 35 çalışanına fotoğrafçılık eğitimi aldırmakta buldu.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan bir işletme müşterilerin fotoğraf çekinmek için sıklıkla garsonlardan yardım istemesi üzerine memnuniyetini artırmak için ilginç bir çalışma başlattı. İşletme, Halk Eğitim Merkezi'nde görevli fotoğrafçılık eğitmeni Ömer Konakçı'dan yardım istedi ve çalışanlara fotoğrafçılık eğitimi verdirdi. İşletmede fotoğrafçılık eğitimi alan 35 personel, çektikleri fotoğraflar ile müşteri memnuniyetini arttırmaya başladılar.

Fotoğrafçılık eğitmeni Ömer Konakçı, işletme sahibinin yardım isteği üzerine personele eğitim vermeye başladığını ifade ederek "Halk eğitim merkezinde kısa film yapım kursu fotoğrafçılık kursu ve buna benzer kurslar açıyorum. Kurumun işletmecisi müşterilerimiz bol bol fotoğraf çektirdiğini ve çekilen fotoğrafları genellikle beğenilmediğini söyledi. Bunla ilgili bir çalışma yapabilir miyiz dedi. Bende evet çalışanlarınıza böyle bir eğitim verebiliriz dedim. Onunda hoşuna gitti. Sonrasında arkadaşlara kısa bir eğitim verdik. Tabi eğitimlerimiz devam edecek fırsat buldukça, zaman buldukça onlara anlatıyoruz. Fotoğrafçılığın detayı ters ışık, altın oran buna benzer fotoğrafçılıkta uyulması gereken kuralları anlatıyoruz. Bazı müşterilerimize daha iyi fotoğraf çekebilmek adına daha iyi daha mantıklı, daha bilinçli bir şekilde fotoğraf çekimi yapıyorlar. Bence bu çok güzel, hizmet sektörü giderek büyüyor. Hizmet sektörü giderek ince detaylar istiyor. Bu da naif bir düşünceydi bence. Karşılığı, dönüşü de çok güzel oluyor. Duyanlar çok mutlu olduklarını çok sevindiklerini söylüyorlar" dedi.

"Herşey 'fotoğrafımızı çekebilir misiniz' sorusuyla başladı"

İşletme personel sorumlusu Onur Aldemir, müşteri memnuniyetini arttırmak için böyle bir çalışma başlattıklarını belirterek "Herşey 'fotoğrafımızı çekebilirmisiniz' sorusuyla başladı işin aslı ve bu hikayenin devamında böyle profesyonel bir eğitim, profosyonel işletme mantığıyla eğitimleri tamamladıktan sonra bu sorulara daha kaliteli cevaplar vermeye başlayacağız. Umarım, bu eğitimler personelimizin müşterilerimiz ile daha iyi iletişim kurmasını sağlayacak. Halk eğitim merkezine ve ömer beye teşekkür ediyoruz. Bu eğitim imkanını sağladıkları için" ifadelerini kullandı.

İşletmede çalışan garson Selin Öcal, işletmenin fotoğraf çekimi için güzel bir ortam oluşturduğunu ifade ederek "İşletmemiz fiziksel açıdan fotoğraf çekimine çok müsait. Manzarası, ışığı ve havuz kenarında masaları olduğu için fotoğraf çekimine çok müsait bir mekan. Hep havuz kenarında veya bahçemizin herhangi bir yerinde oturan müşterilerimiz fotoğraf çekmemizi istiyorlar. Bizde aldığımız eğitimlerden önce çekiyorduk, beğenenler ve beğenmeyenler oluyordu. Aldığımızeğitimden sonra buna biraz daha bilinçli fotoğraf çekmeye başladık. Geri dönüşler de daha güzel olmaya başladı" şeklinde konuştu.

İşletmenin yaptığı çalışmanın ve çekilen fotoğrafların kendisini mutlu ettiğini belirten Sevcan Güz,"İstediğimiz zaman güzel çekiyorlar sürekli geldiğimde. İstediğimiz zaman istediğimiz kadrajdan alıyorlar. Fotoğrafları beğeniyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Veysel Korkmaz