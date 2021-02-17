Mustafa Yalçın kimdir? Mustafa Yalçın olayı nedir?
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Mustafa Yalçın kimdir? Mustafa Yalçın olayı nedir?

17.02.2021 14:35 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:39
Mustafa Yalçın kimdir? Mustafa Yalçın olayı nedir?

Bursa'da "Kayak yapmaya gidiyorum" diyerek evden çıktıktan 15 saat sonra ormanlık alanda cansız bedeni bulunan doktor Mustafa Yalçın'ın ölümü yürekleri burktu. Konu hakkında detayları merak edenler, Mustafa Yalçın kimdir? Mustafa Yalçın olayı nedir gibi konuları merak etti.

Bursa'da lüks otomobili Uludağ yolunda kara saplı halde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi'nde görevli genç kalp cerrahı, Jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri tarafından ölü olarak bulundu. Olay ülke genelinde geniş yankı uyandırırken Mustafa Yalçın kimdir ve Mustafa Yalçın olayı nedir gibi soruların yanıtları merak edildi.

MUSTAFA YALÇIN OLAYI NEDİR?

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli asistan doktor Mustafa Yalçın, dün sabah saat 08.00 saatlerinde, Kayak yapmaya gidiyorum diyerek evden çıktı. Arabası ile evden ayrılan Yalçın'dan haber alamayan yakınları, durumu polis ile jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS), aracın Uludağ yoluna doğru gittiğini tespit etti. Bölgede yapılan arama çalışmasında, Yalçın'ın otomobili, Uludağ yolunun 11'inci kilometresinde terk edilmiş olarak bulundu.

Yalçın'ın kaybolma ihtimali üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Nilüfer Arama ve Kurtarma (NAK) ve ANDA ekibi sevk edildi. Arama- kurtarma faaliyetlerine, AFAD ve JAK'a ait Köpekli Arama Tim'i de destek verdi.

Mustafa Yalçın kimdir? Mustafa Yalçın olayı nedir?

4 YIL ÖNCE KAMP YAPTIĞI YERDE İNTİHAR ETMİŞ

Otomobilin terk edildiği alan üzerinde yoğunlaştırılan arama çalışmaları sonunda, Yalçın'ın cansız bedeni, otomobiline 1 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu. Yaklaşık yarım metre karın altında bulunan Yalçın'ın, potasyum ve çeşitli ilaçlardan karışım yaptığı serumu damar yoluna bağlayıp, intihar ettiği tespit edildi. Yalçın'ın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mustafa Yalçın'ın intihar ettiği yerde, 4 yıl önce kamp yapıp, hatıra fotoğrafı çektirdiği ortaya çıktı.

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