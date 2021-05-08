Mustafa Üstündağ eski eşinin rol arkadaşını tehdit etti
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Mustafa Üstündağ eski eşinin rol arkadaşını tehdit etti

Mustafa Üstündağ eski eşinin rol arkadaşını tehdit etti
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Mustafa Üstündağ eski eşinin "Gönül Dağı" dizisindeki partnerini tehdit etti: O fotoğraf kalkacak, üzülürsün

Bodrum'da yapılan otomobil yarışları sırasında karıştığı silahlı kavgayla adından söz ettiren Mutafa Üstündağ'ın mahkemelik olduğu eski eşi Ecem Özkaya'nın "Gönül dağı" dizisindeki partneri Ferdi Sancar'ı da geçen aylarda tehdit ettiği ortaya çıktı. tv100'de ekrana gelen Magazin Hattı programının özel haberine göre Ferdi Sancar, reyting rekortmeni dizide Zahide karakterine hayat veren partneri Ecem Özkaya'yla sosyal medyadan bir fotoğrafını yayınladı.

Diziden bir sahneye ait kareyi gören Mustafa Üstündağ kıskançlık krizine girdi ve Sancar'a sosyal medyadan, içinde ağır sinkaflı küfürlerin de yer aldığı peş peşe şu mesajları attı:

"Lan senin yolunu si....m. Bu bir tehdittir... ya git şikayet et ya da senin... zzzzz... A...a k...m ya... oyuncusu.... 05... Beni ara. Aramazsan bu yazdığımı yayınlarım. Bu fotoğrafı kaldıracaksın. Biliyorsun, değil mi? Üzülürsün. Oğlum illaki uyanacaksın. Sana var ya... O fotoğraf kalkacak. Yandım oğlum, sen de yandın.."

Ferdi Sancar'dan geri dönüş alamayan Mustafa Üstündağ, hızını alamadı ve bu kez "Gönül Dağı" dizisinin yapımcısı Ferhat Eşsiz'i hedef aldı. Eşsiz'i arayan ancak görüşemeyen Üstündağ yapımcının küçük oğluyla fotoğrafını story sayfasından yayınladı ve üzerine "Kardeşin ararsın di mi? Aradım ulaşamadım. Yapımcı emre yoğunluktan açamıyor telefonu. Beni arasana e mi" yazdı. Yine dönüş alamayınca da birkaç kez daha yapımcının çocuğunun fotoğrafını "Maşallah süpanallah dostum. Ararsın e mi" mesajıyla tekrar tekrar yayınladı. Bu arada Ferdi Sancar Üstündağ'ın tehdit mesajlarını görünce Ecem Özkaya'lı postunu hemen kaldırdı ve küfürlü mesajlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ecem Özkaya'nın da bir yıl önce boşandığı Mustafa Üstündağ hakkında hakaret ve tehdit nedeniyle çok sayıda suç duyurusunda bulunduğu ve yargı sürecinin devam ettiğini öğrenildi.

Kaynak: Snob Magazin

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