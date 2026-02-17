Çağlayan Topaloğlu ameliyat sonrası babasıyla dans etti
Burun ameliyatı geçiren Çağlayan Topaloğlu, babası Mustafa Topaloğlu ile hastanede eğlenceli anlar yaşadı ve eğlenceli anları takipçileriyle buluşturdu.
Uzaylı şarkıcı olarak tanınan Mustafa Topaloğlu’nun oğlu Çağlayan Topaloğlu, burun ameliyatı olduktan sonra babasıyla kamera karşısına geçti ve dans etti.
Ameliyat sonrası baba eşliğinde “narkoz kafası” notunu düşen Çağlayan Topaloğlu’nun eğlenceli anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Çağlayan Topaloğlu, geçen sene de apar topar ameliyata alınmıştı. Kasık fıtığı ameliyatı geçiren oyuncu sağlık durumunu sevenleriyle paylaşmıştı.
Öte yandan babası Mustafa Topaloğlu ise son olarak rapçileri hedef almıştı.
Yapılan işleri müzik olarak değerlendirmediğini söyleyen ünlü şarkıcı, 'Hav Hav' diye şarkı yapan Lvbel c5'e göndermede bulundu:
"Şarkı falan değil bunlar, popülerlik adına yapılan şeyler sadece."