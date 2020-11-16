Mustafa Topaloğlu kimdir, kaç yaşında? Mustafa Topaloğlu'nun karısı, oğlu kimdir? Mustafa Topaloğlu sağlık durumu!
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Mustafa Topaloğlu kimdir, kaç yaşında? Mustafa Topaloğlu'nun karısı, oğlu kimdir? Mustafa Topaloğlu sağlık durumu!

16.11.2020 17:35 | Son Güncelleme: 16.11.2020 17:39
Mustafa Topaloğlu kimdir, kaç yaşında? Mustafa Topaloğlu'nun karısı, oğlu kimdir? Mustafa Topaloğlu sağlık durumu!

Şarkıcı Mustafa Topaloğlu, Demet Akalın ile Alişan'ın sunduğu Demet ve Alişan'la Sabah Sabah adlı programının konuklarından biri olduğu gün canlı yayının ardından kuliste fenalaştı. Mustafa Topaloğlu herkes tarafından merak ediliyor. Mustafa Topaloğlu kimdir? Mustafa Topaloğlu kaç yaşında ve nereli? Mustafa Topaloğlu sağlık durumu nasıl?

Mustafa Topaloğlu'nun kalp krizi geçirdiği haberi gündeme bomba gibi düştü. Demet Akalın ve Alişan'ın programının ardından kuliste fenalaşan Mustafa Topalıoğlu hastaneye kaldırıldı. Peki, Mustafa Topaloğlu kimdir? Mustafa Topaloğlu kaç yaşında ve nereli? Mustafa Topaloğlu sağlık durumu nasıl?

MUSTAFA TOPALOĞLU KİMDİR?

Mustafa Topaloğlu, 1957 tarihinde Hopa, Artvin'de doğdu. 63 yaşındaki Türk şarkıcı Mustafa Topaloğlu, Magazin programlarında daha çok Uzaylı Türkücü olarak anılır. Mayıs 2012'de Survivor adlı yarışma programına katılmıştır. Ayrıca Mustafa Topaloğlu, bir Obama hayranıdır ve Obama için bir tekli yayınlamıştır. Hilmi Topaloğlu'nun kardeşidir. Ayrıca 1990'larda kardeşi Hilmi Topaloğlu ile beraber Prestij Müziği kurmuştur. Oğlu Çağlayan Topaloğlu da müzisyendir.

MUSTAFA TOPALOĞLU ŞARKILARI ALBÜMLERİ

Beraber

Beyaz Gelin

Bizim Dügün

Canım

Emine

Hedef Insanlık

Kafam Bozuk Bu Sıralar

Keyf

Konus

Makbule

Memisler

Muallim

Taktım

Yakarim Alim Allah

Teklileri

Gerizekalı Sevgilim

Bürütüs

Obama

MUSTAFA TOPALOĞLU'NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kuliste fenalaşmasının hemen ardından bir ambulansla hastaneye kaldırılan Mustafa Topalogˆlu'nun, 2 sene önce de kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Topaloğlu'nun oğlu Çağlayan Topaloğlu, hastane önünde gazetecilere açıklama yaptı. Çağlayan Topaloğlu, " Şu an anjiyo yapılıyor. Kalp krizi geçirdi. İnşallah güzel haberler alacağız" dedi.

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'de gördüğü tedavinin ardından taburcu olan ve yürüyerek hastaneden çıkan Mustafa Topaloğlu iki belediye başkanının kendisini üzdüğünü söyleyerek, "Birileri kalbimi kırdı. Siz kalp kırmayın. İsimlerini vermeyeceğim ama Cumhurbaşkanı ile paylaşacağım" dedi.

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