Mustafa Sandal'la Aşk Yaşadığı Konuşulan Ceren Hindistan Yeni Sevgilisiyle Görüntülendi

Son zamanlarda adı popçu Mustafa Sandal ile aşk dedikodularına karışan oyuncu Ceren Hindistan, önceki akşam alışveriş merkezinde bir erkekle samimi şekilde objektiflere takıldı.

BİRBİRLERİNE PİZZA YEDİRDİLER

Çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden samimi görüntüler sergileyen Ceren Hindistan ile gizemli sevgilisi, zaman zaman birbirine pizza yedirdi.

"MUSTAFA SANDAL'LA TANIŞMA AŞAMASINDAYIZ" DEMİŞTİ

Adının Ali olduğu öğrenilen sevgilisinin kendisine pizza yedirmesinden oldukça keyif alan Hindistan, daha önce yaptığı bir açıklamada, "Mustafa Sandal ile tanışma aşamasındayız" dese de yeni sevgilisiyle oldukça mutluydu.

"SEN GÜZELSİN, BEN YAKIŞIKLI NEDEN SEVGİLİ OLMUYORUZ?

Oyuncu Ceren Hindistan, geçtiğimiz günlerde bir magazin programına konuk oldu. Programın sunucularının yayın öncesi konuştuğu Hindistan, Mustafa Sandal'ın kendisine attığı özel mesajları okuttu. Mustafa Sandal, Ceren Hindistan'a şu mesajları attığı iddia edildi: "Sen çok güzelsin, ben yakışıklı neden sevgili olmuyoruz?", "Tek sıkıntı sana bakarken yaşanacak konsantrasyon bozukluğu", "Bana sana aşık olmaktan başka çare bırakmadın beni flörtle kandıramazsın", "Gördün mü magazinlerdeki resimleri nasıl da güzel duruyoruz.", " Bana fotoğraf atar mısın gözlerine bakmak istiyorum"