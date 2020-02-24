Mustafa Sandal, konserinde İzel'in hayalini gerçekleştirdi
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Mustafa Sandal, konserinde İzel'in hayalini gerçekleştirdi

Önceki akşam Bostancı'da konser veren Mustafa Sandal, İzel'i sahnesine davet etti. Yıllardır Sandal'ın Jest Oldu klibinde podyumda yürüyen ve Sandal'ın peşinde koştuğu kadına özendiğini söyleyen İzel'in hayali gerçek oldu. Meslektaşını kırmayan Sandal, sahnede yürüyen İzel'in peşinden koşarak hayalini gerçekleştirdi.

24.02.2020 09:25 | Son Güncelleme: 24.02.2020 09:30
Mustafa Sandal, konserinde İzel'in hayalini gerçekleştirdi

Ünlü şarkıcı , önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde sevenleriyle buluştu. Unutulmaz bir konser veren Mustafa Sandal, sahnesine konuk ettiği şarkıcı 'in de hayalini gerçekleştirdi.

MUSTAFA, İZEL'İN PEŞİNDE KOŞARAK ŞARKI SÖYLEDİ

Yılların pop şarkıcısı Sandal, sahnesinde şarkıcı İzel'i ağırladı. Mustafa Sandal'ın "Jest Oldu" şarkısının klibinde oynayan Türkiye eski güzeli 'na yıllarca özendiğini ve podyumda yürürken Mustafa'nın kendisine serenad yaptığını hayal eden İzel'in bu hayalini konserde gerçekleşti. Jest Oldu şarkısını İzel'in peşinden koşarak söyleyen Mustafa Sandal'a, İzel de podyumda yürür gibi yaparak eşlik etti.

BİRLİKTE ŞARKI SÖYLEDİLER

23 yıl sonra aynı sahnede buluşan Mustafa Sandal ve İzel , Sandal'ın yıllar önce İzel'e verdiği iki hit şarkı Emanet ve Eyvallah'ı birlikte seslendirdi.

Kaynak: Bültenler

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: Mustafa Sandal, konserinde İzel'in hayalini gerçekleştirdi
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