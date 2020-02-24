: Mustafa Sandal, konserinde İzel'in hayalini gerçekleştirdi

24.02.2020 09:25 | Son Güncelleme: 24.02.2020 09:30

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde sevenleriyle buluştu. Unutulmaz bir konser veren Mustafa Sandal, sahnesine konuk ettiği şarkıcı İzel'in de hayalini gerçekleştirdi.

MUSTAFA, İZEL'İN PEŞİNDE KOŞARAK ŞARKI SÖYLEDİ

Yılların pop şarkıcısı Sandal, sahnesinde şarkıcı İzel'i ağırladı. Mustafa Sandal'ın "Jest Oldu" şarkısının klibinde oynayan Türkiye eski güzeli Duygu Dikmenoğlu'na yıllarca özendiğini ve podyumda yürürken Mustafa'nın kendisine serenad yaptığını hayal eden İzel'in bu hayalini konserde gerçekleşti. Jest Oldu şarkısını İzel'in peşinden koşarak söyleyen Mustafa Sandal'a, İzel de podyumda yürür gibi yaparak eşlik etti.

BİRLİKTE ŞARKI SÖYLEDİLER

23 yıl sonra aynı sahnede buluşan Mustafa Sandal ve İzel , Sandal'ın yıllar önce İzel'e verdiği iki hit şarkı Emanet ve Eyvallah'ı birlikte seslendirdi.

Kaynak: Bültenler

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