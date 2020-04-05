Mustafa Öztürk Güven-İş Sendikası Samsun İl Başkanı oldu Güven-İş Sendikası Samsun İl Başkanlığı görevine Mustafa Öztürk getirildi.

Güven-İş Sendikası Samsun İl Başkanlığı görevine Mustafa Öztürk getirildi.

Güven-İş Sendikası Genel Başkanlığı tarafından Samsun İl Başkanlığı görevine Mustafa Öztürk getirildi. Mustafa Öztürk yaptığı açıklamada, genel başkanları Tuncay Şaş'a kendisini bu onurlu makama layık gördüğü için teşekkür ettiğini belirterek, "Bilmelisiniz ki, hayata geçireceğimiz projeler, üyelerimizin iş hayatında mutluluğu, refah içinde yaşaması güzel aziz ülkemize, milletimize ve Samsunumuza sendikamıza bir kimlik kazandırmak adına olacaktır. Üzerimde taşıdığımız bu ağır yükün sorumluluğunun bilinciyle, hazırladığımız projelerimizle, sizlerden aldığımız destekle bugünden sonra işimiz sadece hizmet olacaktır. Makam sevdalısı olarak değil, hizmet sevdalısı olarak, değişim ve gelişimde sürekliliği yakalayarak değerli üyelerimizle beraber sendikamızı hak ettiği yere getirmek en büyük hedefimizdir" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA