FOX TV Çalar Saat programına konuk olan Mustafa Özarslan ve Çığ Grubu araştırma konusu oldu. Mustafa Özarslan 1994 yılında Oğuz Aksaç ile birlikte müzik çalışmalarına başladı ve birlikte Grup Çığ'ı kurdu. Doğaçlamayı ve türkülerin aslını bozmadan başka ulusların müzikal formlarını da (Caz, Rock, Blues, vb.) türküler içinde kullanmaya çalıştı. Peki, Mustafa Özarslan ve Grup Çığ kimdir? Mustafa Özarslan kaç yaşında, nereli? Mustafa Özarslan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MUSTAFA ÖZARSLAN KİMDİR?

Mustafa Özarslan (d. 28 Aralık 1970; Sarıkaya, Şarkışla, Sivas), Türk müzisyen.

Şarkışla'nın Sarıkaya köyünde doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimi Ankara Çankaya 50. Yıl Lisesi'nde, yüksek öğrenimimi Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı. 1994 yılında Oğuz Aksaç ile birlikte müzik çalışmalarına başladı ve birlikte Grup Çığ'ı kurdu. Doğaçlamayı ve türkülerin aslını bozmadan başka ulusların müzikal formlarını da (Caz, Rock, Blues, vb.) türküler içinde kullanmaya çalıştı.

5 adet Grup Çığ albümünün yanı sıra, Salkım Söğüt 2 ve Salkım Söğüt 3, Muhabbet Türküleri, Şeyda Türküler, ve Dost Kervanı albümlerinde de yer aldı. 2003 yılında ilk solo albümü Sevdalı Turna Türküler'i çıkardı 3 yıl aradan sonra 2006 yılında ikinci solo albümü olan Beyhude'yi çıkardı.

Yön FM'de Sabahat Akkiraz'la birlikte bir konserler dizisi gerçekleştirdi. 2008 yılında Sabahat Akkiraz'la, Birlikte Türküler Söylüyoruz isimli ortak bir albüm yaptılar. Grup Çığ Gösteri Merkezi'nde daimi olarak programlarına devam etmektedir.

ALBÜMLERİ

Grup Çığ

Çığ Türküleri (1998)

Yayla Çiçeği (2000)

Nida (2002)

Mevsim (2004)

Çığ Halayları (2005)

Solo

Sevdalı Turna - Türküler (2003)

Beyhude (2006)

Birlikte Türküler Söylüyoruz (Sabahat Akkiraz - 2008)

Şem (2013)

Emlek Yöresi Türküleri 1 (2016)

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Benim Ömrüm

Deli Gönül

GRUP ÇIĞ KİMDİR?

Grup Çığ, 1994 yılında Mustafa Özarslan ve Oğuz Aksaç tarafından Ankara'da kuruldu. Samimiyetle, doğaçlamayı ve türkülerin aslını bozmadan başka ulusların müzikal formlarını da (Caz, Rock, Blues, vb.) türküler içinde kullanmaya çalışarak kendilerine özgü bir tarz yarattılar.

Grup Çığ, Türkiye'de ve Avrupa'da büyük kitleler tarafından sevildiler, türküleri yoğunlukla gençlere sevdirmeyi ve dinletmeyi başardılar. Kendilerine özgü söyleyiş teknikleri ve müzik tarzlarıyla müzik dünyasında ekol haline geldiler. Grup Çığ çalışmalarını konser, bar ve tv programlarıyla sürdürmeye devam etmekte. Oğuz Aksaç'ın gruptan ayrılmasının ardından grup; Mustafa Özarslan (solist), Kemal Özarslan (bağlama), Mustafa Seyhan (bas gitar-vokal), Serdar Çapar (bateri), Hasan Coşar (nefesli-vokal) ve Barış Uğun (klavye-vokal) olarak yollarına devam etmekteler. Oğuz Aksaç Grup Çığ'ın sadece son albümü olan "Çığ Halayları" albümünde yer almamıştır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

ALBÜMLERİ

Çığ Türküleri (1998)

Yayla Çiçeği (2000)

Nida (2002)

Mevsim (2004)

Çığ Halayları (2005)

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