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İran Milli Futbol Takımı, ABD'de yine protestolarla karşılandı

İran Milli Futbol Takımı, ABD'de yine protestolarla karşılandı Haber Videosunu İzle
İran Milli Futbol Takımı, ABD'de yine protestolarla karşılandı
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2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda Belçika ile karşılaşacak İran Milli Futbol Takımı, Los Angeles'ta protestolarla karşılandı. Göstericiler, İran'ın antrenman yaptığı tesisin girişinde ve takım otelinin önünde slogan attı. İranlı futbolculara ilk maç öncesinde de protesto gerçekleştirilmişti.

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Belçika'yla karşılaşacak İran Milli Futbol Takımı, ABD'de protestolarla karşılandı.

İRAN'A BİR KEZ DAHA PROTESTOLU KARŞILAMA

Los Angeles Stadyumu'nda oynanacak Belçika mücadelesi için Meksika'daki kamp alanından Los Angeles'a gelen İran Milli Futbol Takımı, son antrenmanını Carson Sports Park'ta gerçekleştirdi. Takımın antrenman bilgisini alan protestocular, tesis girişinde gösteri yaptı. Yoğun güvenlik önlemleri altında tesisten başka bir kapıdan ayrılan kafile, kamp yapacakları otele giderken, protestocular da takım oteline gitti. Göstericiler takımın kamp yaptığı otel önünde slogan attı.

İLK MAÇTA DA TEPKİ GÖRMÜŞLERDİ

İran Milli Futbol Takımı, gruptaki ilk maçında Yeni Zelanda'yla Los Angeles'ta karşı karşıya gelmiş, protestocular bu maç öncesinde de takımın kamp yaptığı otel önünde toplanarak slogan atmıştı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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