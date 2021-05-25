Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser aslen kaç yaşında, nerelidir?

Söylediği şarkılar ile sanat dünyasında ismini duyuran Mustafa Keser, Düğün Dernek 2: Sünnet filminde kısa bir bölümünde oynayıp büyük ses getirmiştir. Peki Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser kaç yaşında, aslen nerelidir?

Son dönemin sevilen isimlerinden olan Mustafa Keser, sahne performansıyla isminden bahsettirmeye devam ediyor. En son katıldığı programdaki performansıyla beğeni toplayan sanatçı hakkında birçok kişi arama yapmaktadır. İşte Mustafa Keser'in biyografisi...

MUSTAFA KESER KİMDİR?

Keser, 1 Ocak 1945 tarihinde Maden, Elazığ'da dünyaya gelmiştir. Maden'de çocukluğu geçen Mustafa Keser, ilk ve orta öğrenimini Maden'de, lise tahsilini Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi ve Sivas 4 Eylül Lisesinde tamamlamıştır. Babası müzisyen olan sanatçı, ortaokul ve lise yıllarında keman, ud, bağlama gibi enstrümanları iyi derecede çalabilmektedir.

1975 yılında TRT'nin açmış olduğu amatör ses yarışmasını Türk Halk Müziği dalında kazanan Mustafa Keser, 1982 yılına kadar TRT İzmir Radyosu'nda mahalli sanatçı olarak görev yapmıştır. Kâni Karaca'dan müzik dersleri almıştır. Mustafa Keser, Nilüfer Keser ile evlenmiş ve kendisinden üç oğlu vardır.

TV PROGRAMLARI

"Mustafa Keser Sizlerle" (Kanal 6, Samanyolu TV, Flash TV ve TRT Müzik)