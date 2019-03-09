Mustafa Kendirli : "4 Yeni İş Makinesi Hizmete Sunuldu"

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, İl Özel İdaresi hizmetlerinde kullanılmak üzere 4 yeni iş makinesinin hizmete sunulduğunu açıkladı.

Yeni iş makinelerinin çalışma alanlarında hız ve verimlilik sağlayacağını ifade eden Milletvekili Kendirli, "Özellikle kırsal bölgelerdeki en uzak köyler dahil olmak üzere tüm köylerimize aralıksız hizmet götürecekler. Kırşehir İl Özel İdaresine, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2019 Yılı Yatırım Programı kapsamında kullanılmak üzere ilave olarak 10 milyon lira hibe aktarıldı. Aktarılan bu hibe ile araç filosuna, 1 Adet Hidromek yükleyici loder,1 adet Lastik tekerlekli silindir 1 adet Ford Cargo çöp kamyonu 1 adet de Levha çakma aracı olmak üzere toplamda 4 adet yeni araç alarak makine parkını güçlendirdik."dedi.

Yapılan yenileme ile kırsal alanda yaşam standartlarının da arttırılacağını belirten Kendirli, konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Böylece köylerin alt ve üst yapısının iyileştirilmesi kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standartlarının en üst seviyeye çıkartılması hedeflenmiştir. Köylerimizin daha güzel, daha yaşanabilir bir kent olması için elimizden ne geliyorsa yapmaya da devam edeceğiz. Yapılan her hizmet vatandaşımızın ihtiyacını ve yaşam kalitesini artırmak içindir." - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA