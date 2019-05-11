Mustafa Karataş Kimdir ve Nereli?
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Mustafa Karataş Kimdir ve Nereli?

Mustafa Karataş Kimdir ve Nereli?
11.05.2019 15:23 | Son Güncelleme: 11.05.2019 15:23

Ramazan ayının gelişiyle ekranlarda görmeye alıştığımız Mustafa Karataş, izleyicilerden gelen sorulara verdikleri yanıtlarla gündeme geliyor. Peki, Mustafa Karataş kimdir, eşi kim?

İlahiyat hocası olan Mustafa Karataş, Ramazan aylarının vazgeçilmezleri arasında. Peki, oruç döneminde sık sık ekranlarda görmeye alışık olduğumuz Mustafa Karataş kaç yaşında ve nereli?

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ MEZUNU

Hadis anabilim dalı öğretim üyesi Karataş, 20 Mart 1961 tarihinde Sivas'ın Gürün ilçesinde dünyaya geldi. 5 yaşında iken Karabük'e taşındılar. İlkokulu ve ortaokulu Karabük'te okuyan Mustafa Karataş Kastamonu'da İmam Hatip Lisesi'ne başlayıp Sakarya'da bitirdi. 1980 yılında İstanbul'a geldi ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 1984 yılında mezun oldu. Aynı üniversitede 1989 yılında Hadis yüksek lisansını, 1998 yılında doktorasını tamamladı.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ'NDE HADİS ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YAPTI

Mustafa Karataş, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yardımcı Doçent, 2008 yılında Doçent, 2013 yılında Profesör oldu. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Hadis Anabilim Dalı Başkanlığı, Rehberlik Danışmanlık Birimi Başkanlığı, Fakülte Kurulu Üyeliği gibi görevleri yerine getirdi. Karataş, Güzel Sanatlar/Hüsn-ü Hat ve Hadis dersleri verdi. Otuzdan fazla ilmi makalesi yayınlanan ve pek çok eseri ve tebliğleri bulunuyor.

TV PROGRAMLARI İLE EKRANA GELİYOR

Karataş, 2004 yılından itibaren televizyon programı yapıyor ve bugüne kadar Cuma Sabahları ve Muhabbet Kapısı olmak üzere beş yüzden fazla canlı yayın düzenledi.İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapan Mustafa Karataş, onursal başkanlığına ve televizyon programlarına devam ediyor. İngilizce ve Arapça bilen Mustafa Karataş, evli ve dört çocuk babasıdır.

Güncel Manşet

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