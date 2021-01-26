Mustafa Karaselvi: "Oteller, personel konusunda acil eylem planı hazırlamalı"

Fame Residence Göynük İşletme Müdürü Mustafa Karaselvi, Tourism Today için kaleme aldığı yazıda turizm sektöründeki değişim ve sektörün kronik sorunlarına dikkat çekti.

İşte Mustafa Karaselvi'nin yazısı:

Değişim ve kronik sorunlar

2020 yılında otel operasyonlarımızı eskisi gibi yönetemeyeceğimiz belli olduktan sonra çözüm arayışları içine girdik.

Dünyada pandemi gerçeğine uyarlanan ve AR-GE çalışmaları yapılan sistemleri inceledik. Nihayetinde Değişim Felsefesi'nin babası Efes'li Filozof Herakleitos da bu topraklardan çıktığına göre hızlı değişim ve dönüşümleri nasıl bu kadar başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğimizi sorgulamaya gerek olmadığı bilinci ile pandemi günlerinde dünya turizm sektöründe hayata geçirilmiş en başarılı değişim projesi olan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Safe Tourism Certificate/ Güvenli Turizm Sertifikası, hepimize bu işi nasıl yönetebileceğimizi öğretti ve bu sayede Türkiye, böylesine zor zamanlarda bile kendi kendine bir can suyu dökebildi. Üstüne bir de Kasım 2020 itibari ile Dünya genelinde aşı çalışmalarının giderek çoğalması ve aşı etkilerinin Dünya Sağlık Örgütü'nün kabul edilebilir diye açıkladığı seviyeleri geçmesiyle birlikte bütün negatif hava, pozitife dönmeye başladı. Ezile, ezile, üzüle üzüle ama yine de bir umutla 2020 yılını geride bıraktık.

2021 yılı hepimize eski, özlediğimiz günlere yeniden ulaşabileceğimiz ümidini vererek başladı. Elbette pandemi hala devam ediyor, olumsuzluklar hala var. Hala her şey bir olasılıktan ibaret. Ama biz zaten hep ihtimalleri severek büyümedik mi? Böyle olgunlaşmadık mı? 2020 yılını %75 daralma ile 13 Milyon turist rakamına ulaşarak kapattık. Elbette böylesine kötü bir yıl için beklentinin üstünde oranlar denilebilir. Ancak önümüzde yeni bir turizm sezonu başlıyor ve nasıl sonuçlanacağı bilinmemekle birlikte, beklentiler hiç de azımsanmayacak seviyelerde diyebiliriz. Gerçekleşebilecek olan %30-35'lik bir artış bizleri 2022 yılında harika bir turizm sezonunun beklediğinin bir göstergesi olacak. Bugünlerde başlayan aşılama çalışmaları ile bu hedeflerin pek de uzak olmadığını görmekteyiz. Yine de tüm dünyanın başına gelen bu kadar olaylardan sonra erken konuşmamak gerektiğinin de bilincinde olduğumuzu belirtmekte fayda var.

2021 yılında pandeminin seyri, aşılamanın ne kadar işe yarayacağı, aşılama sonrası dünya seyahat hareketleri, yenilenen tatil beklentileri, patlama noktasına gelen tatil talepleri, bu seneye mahsus erken rezervasyon dönemlerinin ne olacağı, beklenilen rakamların ve misafir sayılarının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği gibi birçok soru ile karşı karşıyayız.

Ancak hepsinden ziyade bu sezon en büyük soru sektörün en kıymetli kaynağı olan "İnsan" faktörü olacağı kanaatindeyim. Neredeyse 1,5 yıldır sektörde olmayan, daha önce A planını Turizm üzerine kuran, B planını ise sektörler olarak belirleyen İnsan faktörünün hareketi nasıl olacak? Acaba Turizm artık B planına mı dönüştü? Pandeminin getirdiği asosyalleşme kaynaklı şehirlerden kırsala göçler sonucunda kıymetli turizm çalışanlarının kararları ne yönde olacak? Pandemiden ötürü ara verilen eğitim öğretim hayatında bulunan ancak pratik eğitimden mahrum kalan Turizm okullarından mezun olacak ya da olan gençlerimizin durumları ne olacak?

Ülkemizde faaliyet gösteren bazı işletmeler bu konuda öncü adımlar atmış ve kendi akademilerini oluşturmuşlardı ancak genel itibari ile sektörün bu konuda çok hazırlıklı olduğu söylenemez. İşletmelerin bu sorunla ilgili hızlı bir şekilde acil eylem planları hazırlamaları gerekmektedir. Aksi taktirde zaten çözülmesi zor durumda olan Turizm'de İstihdam durumu iyice çözülemez bir hale girecektir.

Aşılama çalışmaları da başladığına göre artık önümüzdeki diğer sorunlara odaklanmanın vakti geldi de geçiyor bile…

Sağlık dolu günler dilerim.

Kaynak: Tourism Today