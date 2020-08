Mustafa Avkıran kimdir? Mustafa Avkıran kaç yaşında, nereli? Mustafa Avkıran dizileri Çukur dizisiyle ekrana gelmeye hazırlanan Mustafa Avkıran, Gaziantep'de doğdu ve İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuar'ından mezun oldu. Oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik de yapan başarılı sanatçı 1987 yılında ilk kez Küçük Prens oyunuyla yönetmenliğe adım attı. Mustafa Avkıran biyografisi haberimizde.

Mustafa Avkıran eşi kim? kuzey Güney dizisiyle büyük beğeni toplayan oyuncu, İsmet Küntay En İyi Yönetmen Ödülü, Antalya Film Şenliği - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü ve Siyad Türk Sineması Ödüllerine layık görüldü. Mustafa Avkıran, Övül Avkıran ile evlidir.

MUSTAFA AVKIRAN KİMDİR?

Avkıran, 1963 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'ndan 1983 yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda yüksek lisansını tamamladı.

Mustafa Avkıran, 1987 yılında 'Küçük Prens' oyununda başladığı yönetmenlik hayatına İstanbul, Van, Ankara, Antalya, Bursa ve Trabzon Devlet Tiyatroları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Bakırköy Belediyesi Şehir Tiyatrosunda sürdürdü. 1993-1995 yılları arasında Antalya Devlet Tiyatrosu'nda müdürlük yaptı. Yönetmenlikteki ilk ödülünü 1994 yılında (İsmet Küntay En İyi Yönetmen Ödülü) Murathan Mungan'ın, 'Mahmud ile Yezida, Taziye, Geyikler Lanetler' oyunuyla aldı.

1995 yılında ilk sinema filmi, 'Sokaktaki Adam' ile Altın Portakal'da En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Bu filmi, sonrasında 'Cumhuriyet', 'Kayıkçı', 'Mutluluk' ve 'Av Mevsimi' gibi başarılı filmler takip etti. 1995 yılında eşi Övül Avkıran ve Naz Erayda ile Antalya 5. Sokak Tiyatrosu'nu kurdu. 2000 yılında Tiyatro Oyun evi ile birlikte İSM 2. Kat'ı kurdu. Garajistanbul'un kurucularından olan Avkıran, sonrasında Garajistanbul'un sanat yönetmenliğini üstlendi.

Başarılı oyuncu ve yönetmen, 7 Eylül 2011'de "Kuzey Güney" dizisinde 'Sami Bey' rolünde oynadı. 2012 yılında İstanbul Devlet Tiyatroları'nda; bir modern Ferhat ile Şirin hikâyesi olan 'Ay Ecesi' adlı oyununu yönetti.

2013 yılında gerçekleştirdiği projesi 'Ser Hoş Komünite İftiharla Sunar: Sabahlar Olmasın' ile gazino kültürünü yansıtan proje hazırladı. Mustafa Avkıran, 1993 yılından beri tiyatrocu Övül Avkıran ile evlidir. 11 Nisan 2015 tarihinde Alaz adında bir oğlu oldu.

FİLMLER VE DİZİLERİ

Ateşten Günler (1987)

Ayaşlı ve Kiracıları (1989)

Yalnızlar (1991)

Zontellektüel Abdullah (1994)

Sokaktaki Adam (1995)

İstanbul Kanatlarımın Altında (1996)

Kayıkçı (1998)

Kurtlar Sofrası (1999)

Köstebek (2) (1999)

Yılan Hikayesi (1999-2001)

Kurşun Kalem (2000)

Pencereden Kar Geliyor (2001)

The Only Journey of His Life (2001)

Kınalı Kar (2002)

Beni Bekledinse (2004)

Köpek (2005)

Yaprak Dökümü (2008-2010)

Av Mevsimi (2010)

Kuzey Güney (2011-2012)

Kaçak (2013-2014)

Sevdam Alabora (2014)

Delibal (2015)

Filinta (2015)

Yeni Gelin - (2017-2018)

Azize - (2019)

Çukur - (2020)