Mustafa Avkıran kimdir? Mustafa Avkıran kaç yaşında, nereli? Mustafa Avkıran dizileri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mustafa Avkıran kimdir? Mustafa Avkıran kaç yaşında, nereli? Mustafa Avkıran dizileri

Çukur dizisiyle ekrana gelmeye hazırlanan Mustafa Avkıran, Gaziantep'de doğdu ve İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuar'ından mezun oldu. Oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik de yapan başarılı sanatçı 1987 yılında ilk kez Küçük Prens oyunuyla yönetmenliğe adım attı. Mustafa Avkıran biyografisi haberimizde.

Mustafa Avkıran kimdir? Mustafa Avkıran kaç yaşında, nereli? Mustafa Avkıran dizileri
13.08.2020 16:44 | Son Güncelleme: 13.08.2020 16:47

Mustafa Avkıran eşi kim? kuzey Güney dizisiyle büyük beğeni toplayan oyuncu, İsmet Küntay En İyi Yönetmen Ödülü, Antalya Film Şenliği - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü ve Siyad Türk Sineması Ödüllerine layık görüldü. Mustafa Avkıran, Övül Avkıran ile evlidir.

MUSTAFA AVKIRAN KİMDİR?

Avkıran, 1963 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'ndan 1983 yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda yüksek lisansını tamamladı.

Mustafa Avkıran, 1987 yılında 'Küçük Prens' oyununda başladığı yönetmenlik hayatına İstanbul, Van, Ankara, Antalya, Bursa ve Trabzon Devlet Tiyatroları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Bakırköy Belediyesi Şehir Tiyatrosunda sürdürdü. 1993-1995 yılları arasında Antalya Devlet Tiyatrosu'nda müdürlük yaptı. Yönetmenlikteki ilk ödülünü 1994 yılında (İsmet Küntay En İyi Yönetmen Ödülü) Murathan Mungan'ın, 'Mahmud ile Yezida, Taziye, Geyikler Lanetler' oyunuyla aldı.

Mustafa Avkıran kimdir? Mustafa Avkıran kaç yaşında, nereli? Mustafa Avkıran dizileri

1995 yılında ilk sinema filmi, 'Sokaktaki Adam' ile Altın Portakal'da En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Bu filmi, sonrasında 'Cumhuriyet', 'Kayıkçı', 'Mutluluk' ve 'Av Mevsimi' gibi başarılı filmler takip etti. 1995 yılında eşi Övül Avkıran ve Naz Erayda ile Antalya 5. Sokak Tiyatrosu'nu kurdu. 2000 yılında Tiyatro Oyun evi ile birlikte İSM 2. Kat'ı kurdu. Garajistanbul'un kurucularından olan Avkıran, sonrasında Garajistanbul'un sanat yönetmenliğini üstlendi.

Başarılı oyuncu ve yönetmen, 7 Eylül 2011'de "Kuzey Güney" dizisinde 'Sami Bey' rolünde oynadı. 2012 yılında İstanbul Devlet Tiyatroları'nda; bir modern Ferhat ile Şirin hikâyesi olan 'Ay Ecesi' adlı oyununu yönetti.

2013 yılında gerçekleştirdiği projesi 'Ser Hoş Komünite İftiharla Sunar: Sabahlar Olmasın' ile gazino kültürünü yansıtan proje hazırladı. Mustafa Avkıran, 1993 yılından beri tiyatrocu Övül Avkıran ile evlidir. 11 Nisan 2015 tarihinde Alaz adında bir oğlu oldu.

FİLMLER VE DİZİLERİ

Ateşten Günler (1987)

Ayaşlı ve Kiracıları (1989)

Yalnızlar (1991)

Zontellektüel Abdullah (1994)

Sokaktaki Adam (1995)

İstanbul Kanatlarımın Altında (1996)

Kayıkçı (1998)

Kurtlar Sofrası (1999)

Köstebek (2) (1999)

Yılan Hikayesi (1999-2001)

Kurşun Kalem (2000)

Pencereden Kar Geliyor (2001)

The Only Journey of His Life (2001)

Kınalı Kar (2002)

Beni Bekledinse (2004)

Köpek (2005)

Yaprak Dökümü (2008-2010)

Av Mevsimi (2010)

Kuzey Güney (2011-2012)

Kaçak (2013-2014)

Sevdam Alabora (2014)

Delibal (2015)

Filinta (2015)

Yeni Gelin - (2017-2018)

Azize - (2019)

Çukur - (2020)

İlgili Haberler

Melis İşiten kimdir? Melis İşiten kaç yaşında, nereli? Melis İşiten dizileri
Melis İşiten kimdir? Melis İşiten kaç yaşında, nereli? Melis İşiten dizileri
Gökçe Akyıldız kimdir? Gökçe Akyıldız nereli, kaç yaşında?
Gökçe Akyıldız kimdir? Gökçe Akyıldız nereli, kaç yaşında?
Gülenay Kalkan kimdir? Gülenay Kalkan nereli, kaç yaşında? Gülenay Kalkan dizileri
Gülenay Kalkan kimdir? Gülenay Kalkan nereli, kaç yaşında? Gülenay Kalkan dizileri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti Magazin
Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti
Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü 3. Sayfa
Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü
İstanbul'da meydan muharebesi gibi kavga! Mahalle halkı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü 3. Sayfa
İstanbul'da meydan muharebesi gibi kavga! Mahalle halkı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
Kovid 19 taşıyıcısı çift, virüsü 1 köye ve 1 fabrikaya bulaştırdı 3. Sayfa
Kovid 19 taşıyıcısı çift, virüsü 1 köye ve 1 fabrikaya bulaştırdı
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler 3. Sayfa
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı 3. Sayfa
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'BJK' plakalı aracını hediye etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "BJK" plakalı aracını hediye etti
'Cumhurbaşkanı kim olsun' anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu
"Cumhurbaşkanı kim olsun" anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu
Son Dakika: ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınav başvurularında adaylardan HES kodu bilgisi istenecek
Son Dakika: ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınav başvurularında adaylardan HES kodu bilgisi istenecek
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi
Jose Sosa, 17 Ağustos'a Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'nin kampına katılacak
Jose Sosa, 17 Ağustos'a Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'nin kampına katılacak
Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı
Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Türkiye'de bir ilk: Konya'da duraklarda koronavirüse canlı takipli önlem
Türkiye'de bir ilk: Konya'da duraklarda koronavirüse canlı takipli önlem
Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz
Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor
Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor
Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti
Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti
Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak
Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Marketindeki sucuğu yiyen sokak kedisini tekmeledi, savunması duyanları çileden çıkardı
Marketindeki sucuğu yiyen sokak kedisini tekmeledi, savunması duyanları çileden çıkardı
Köyden şehre taşınmak isteyen eşine, gözünü kırpmadan ateş etti
Köyden şehre taşınmak isteyen eşine, gözünü kırpmadan ateş etti
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Beşiktaş Acun Ilıcalı'nın önderliğinde, TV8'de yardım kampanyası için ikinci bir gece daha düzenleyecek
Beşiktaş Acun Ilıcalı'nın önderliğinde, TV8'de yardım kampanyası için ikinci bir gece daha düzenleyecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Aylin Nazlıaka Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Yeşim Salkım Orlando Bloom Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Arda Turan Ahmet Ağaoğlu Mustafa Cengiz Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Bakan Ağustos Otomobil
Şu an buradasınız: Mustafa Avkıran kimdir? Mustafa Avkıran kaç yaşında, nereli? Mustafa Avkıran dizileri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.8.2020 16:48:57. #1.14#
title