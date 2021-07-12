Mustafa Akkuş: Tatilde saçlarınızı güneş ışınlarına karşı güçlü tutun

Yazın sıcak günleri kendini göstermeye başladı. Mustafa Akkuş, özellikle güneş ışınlarının dik düşmeye başladığı bu süreçte, cildinizin yanı sıra, saçlarınızın da güneş ışıklarından aynı şekilde korunması gerektiğini söyledi.

Mustafa Akkuş,"Bu süreçte güneşe maruz kalan saçlar, kısa sürede nemini kaybedip, hızlıca matlaşmaya ve renk açımına başlayıp, hasar görmeye başlamaktadır." diyerek, zeytinyağı ve havuç yağı ile saçlarınızı güneş ışınlarından nasıl maksimum seviyede koruyabileceğiniz hakkında tüyolar verdi.

Bir çok ünlünün saç bakım uzmanlığını ve danışmanlığını yapan, sosyal medya'da "Mustinn" lakaplı fenomen Mustafa Akkuş, yaz aylarında saçlarınızı daha nasıl güçlendirebileceğiniz hakkında önemli tavsiyelerde bulundu. Akkuş, "UV ışınları, cildimize bıraktığı hasarların hepsini, aynı şekilde saçlarımızda da bıraktığı aşikardır. Saçlarımız UV ışınlarından ötürü, hemen matlaşıp, bakımsız bir görüntüye dönüşmeye başlamaktadır. Bu ışınlar, özellikle saç tellerinin zedelenip, incelmesine yol açmaktadır. İncelmiş olan saç telleri kısa sürede kırılıp, saç kaybına yol açmaktadır.Özelikle boyalı saçlar içinse bu süreç iki katı hızlı olmaktadır. Bu ışınlar renk pigmentlerini de etkisiz hale getirip, solgunlaştırıp ve matlaştırmaya başlayıp, görüntü olarak çok hoş bir görünüm sergilemeyecektir." şeklinde konuştu.

Saç bakım uzmanı Mustafa Akkuş, ayrıca bu ışınların saçta bulunan proteini de azaltarak, yapısını bozacağını ve kalıcı hasarlar bırakabileceğini vurgulayarak, "Saçta bulunan proteinler, saçlarımızın sağlıklı ve ışıltılı şekilde görünmesini sağlamaktadır. Bu konuda dikkat edilmesi gereken önemli kısım, saçları Güneş'in zararlı ışınlarından nasıl koruyabileceğimizdir. Saçta bulunan proteinler, fazla güneş ışınına maruz kalınca, içindeki miktarlar azalıp, kurulaşma, kepek, dökülme ve sürekli cansız görünmeye başlamaktadır. Bu yüzden, saçlarımızı ve rengini korumak için Güneş ışınlarına karşı çok dikkatli bir şekilde korumamız gerekir." dedi.

Mustafa Akkuş, "Bunun içinde, en güzel yollardan birisi de doğal kürler olduğunu belirtmek isterim. Bunların başında gelen yağlarsa; birinci sırada zeytinyağı, havuç yağı ve hindistan cevizi yağı kullanılmasını önermekteyim. Özellikle gün içerisinde duştan sonra, dışarıya çıkacağınız zaman bunu sürmeniz bir nevi güneş kremi etkisi yaratacağını unutmamanız gerekiyor. Ayrıca;sls içermeyen, paraben içermeyen, sülfatsız ve köpüksüz şampuanların tercih edilmesini önermekteyiz bizlerde. Hatta en güzel bakım kürleri arasında, çok kısa sürede daha hacimli ve canlı durmasını istiyorsanız saçlarınızı gün aşırı yaparsanız şayet, saçlarınız hızlı bir şekilde matlaşmadan kurtulup, protein miktarının arttığını gözlerinizle görebileceksiniz." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler