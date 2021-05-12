Müslüman sürücü, yüzlerce İsrailli tarafından sokak ortasında linç edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Müslüman sürücü, yüzlerce İsrailli tarafından sokak ortasında linç edildi

Müslüman sürücü, yüzlerce İsrailli tarafından sokak ortasında linç edildi
Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Dünya

İsrail'in Filistinlilere karşı günlerdir sürdürdüğü abluka ve saldırılar yeni bir boyut kazandı. Yaşanan gerilim Yahudi ve Arap toplumlarını arasına da sıçradı. Fanatik İsrailliler, Arap dükkanları yağmalarken bir Arap sürücü de yüzlerce İsrailli tarafından trafikte linç edildi.

İsrail'de tansiyon her geçen dakika yükselmeye devam ediyor. İsrail'in Tiberya ve Bat Yam kentlerinde fanatik Yahudilerin Arapların dükkanlarına saldırdığı ve yağmaladığı bildirildi. İsrail basınında yer alan haberlerde, çok sayıda dükkana saldırı yapıldığı ve 1 kişinin yaralandığı belirtildi. Fanatik Yahudilerin saldırılara destek için sosyal medyadan çağrıda bulunduğu aktarıldı.

Bat Yam Belediye Başkanı Zvika Brot, polisin çıkan olaylar nedeniyle bazı kişileri gözaltına aldığını belirterek, gözaltına alınanların şehrin sakinleri olmadıklarını iddia etti.

ARAP SÜRÜCÜ, LİNÇ EDİLDİ

Ayrıca Bat Yam kentinde çekilen görüntülerde, bir Arap sürücünün aracına vurup kovalayan yüzlerce İsrailli olduğu görülüyor. Saldırılardan kaçmak için geri manevra yapan sürücü arkasındaki araca çarpıyor. Daha sonra panikleyen sürücü, kalabalık trafiğe giriyor. Burada sıkışan sürücü cadde ortasında yüzlerce İsraillinin saldırısına uğruyor. Saldırı sonrası sürücünün ölüp ölmediği henüz bilinmiyor.

Müslüman sürücü, yüzlerce İsrailli tarafından sokak ortasında linç edildi

LOD KENTİNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Lod kentinde bir Yahudi'nin bir Filistinliyi öldürmesi ile başlayan ve günlerdir devam eden şiddet olaylarının ardından kentte OHAL ilan edilmiş, yerel saatle 20.00 ile 04.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuştu. Sokağa çıkma yasağına rağmen kentte çatışmaların devam ettiği bildirilmişti.

İsrail, Gazze'de sivillerin ikamet ettiği 14 katlı binayı yerle bir etti
İsrail, Gazze'de sivillerin ikamet ettiği 14 katlı binayı yerle bir etti
İsrail katliamı durmuyor! Bu kez de 13 katlı binayı vurdular
İsrail katliamı durmuyor! Bu kez de 13 katlı binayı vurdular
Servet Uzun
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Aleyna Tilki Kenan Doğulu Caner Cindoruk
Spor Arda Turan Ozan Tufan Fatih Terim Samet Aybaba Yılmaz Vural
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Müslüman sürücü, yüzlerce İsrailli tarafından sokak ortasında linç edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 23:12:54. #1.14#

title