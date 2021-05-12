Müslüman sürücü, yüzlerce İsrailli tarafından sokak ortasında linç edildi

İsrail'in Filistinlilere karşı günlerdir sürdürdüğü abluka ve saldırılar yeni bir boyut kazandı. Yaşanan gerilim Yahudi ve Arap toplumlarını arasına da sıçradı. Fanatik İsrailliler, Arap dükkanları yağmalarken bir Arap sürücü de yüzlerce İsrailli tarafından trafikte linç edildi.

İsrail'de tansiyon her geçen dakika yükselmeye devam ediyor. İsrail'in Tiberya ve Bat Yam kentlerinde fanatik Yahudilerin Arapların dükkanlarına saldırdığı ve yağmaladığı bildirildi. İsrail basınında yer alan haberlerde, çok sayıda dükkana saldırı yapıldığı ve 1 kişinin yaralandığı belirtildi. Fanatik Yahudilerin saldırılara destek için sosyal medyadan çağrıda bulunduğu aktarıldı.

Bat Yam Belediye Başkanı Zvika Brot, polisin çıkan olaylar nedeniyle bazı kişileri gözaltına aldığını belirterek, gözaltına alınanların şehrin sakinleri olmadıklarını iddia etti.

ARAP SÜRÜCÜ, LİNÇ EDİLDİ

Ayrıca Bat Yam kentinde çekilen görüntülerde, bir Arap sürücünün aracına vurup kovalayan yüzlerce İsrailli olduğu görülüyor. Saldırılardan kaçmak için geri manevra yapan sürücü arkasındaki araca çarpıyor. Daha sonra panikleyen sürücü, kalabalık trafiğe giriyor. Burada sıkışan sürücü cadde ortasında yüzlerce İsraillinin saldırısına uğruyor. Saldırı sonrası sürücünün ölüp ölmediği henüz bilinmiyor.

LOD KENTİNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Lod kentinde bir Yahudi'nin bir Filistinliyi öldürmesi ile başlayan ve günlerdir devam eden şiddet olaylarının ardından kentte OHAL ilan edilmiş, yerel saatle 20.00 ile 04.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuştu. Sokağa çıkma yasağına rağmen kentte çatışmaların devam ettiği bildirilmişti.