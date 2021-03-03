Müslüm Gürses ölümünün 8. yılında mezarı başında anıldı (1)
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Müslüm Gürses ölümünün 8. yılında mezarı başında anıldı (1)

03.03.2021 12:00 | Son Güncelleme: 03.03.2021 12:12
Müslüm Gürses ölümünün 8. yılında mezarı başında anıldı (1)

Arabesk müziğin unutulmaz ismi Müslüm Gürses, ölümünün 8'inci yılında, arkadaşları ve sevenleri tarafından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Arabesk müziğin unutulmaz ismi Müslüm Gürses, ölümünün 8'inci yılında, arkadaşları ve sevenleri tarafından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

3 Mart 2013 tarihinde kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Müslüm Gürses için ölümünün 8'inci yıldönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Gürses'i anmak için Zincirlikuyu Mezarlığı'na saatler öncesinden gelen hayranları, merhum sanatçıya dua etti. Aralarında Gürses'e benzerliği ile dikkati çeken hayranlarının da yer aldığı kalabalık, uzun süre ünlü sanatçının kabri başından ayrılmadı.

"BABAMIZI UNUTMADIK"

Usta Sanatçıya olan benzerliği ile dikkat çeken Yılmaz Tunç, "Biz babamızı unutmadık, unutturmayacağız. Her daim kabrinde olacağız. Biz burada bir aile gibiyiz. Hepimiz birbirimizi tanırız. Bir dostluk, bir kardeşlik ortamı var burada. Yılda 4-5 milyon insan geliyor buraya. Bu çılgın bir şey. Gerçekten böyle bir sevgi yok" dedi.

"MÜSLÜM BABA'YI HER ZAMAN YAŞATACAĞIZ"

Sabahın erken saatlerinden itibaren kabri başına gelen Müslüm Gürses hayranı Ahmet Özayan ise, "Bugün menfaatin bittiği, dostluğun buluştuğu yerdeyiz. Müslüm Baba'yı her zaman yaşatacağız. Yaşatmaya devam edeceğiz. Zaten onun dediği gibi gönül adamı olmayı tercih ettik. Burada kaynaştık. Birazdan mevlütümüzü okutacağız, ikramlarımızı yapacağız. Müslüm Baba'nın mekanı cennet olsun" diye konuştu. 


Müslüm Gürses ölümünün 8. yılında mezarı başında anıldı (1)
Müslüm Gürses ölümünün 8. yılında mezarı başında anıldı (1)
Müslüm Gürses ölümünün 8. yılında mezarı başında anıldı (1)
Müslüm Gürses ölümünün 8. yılında mezarı başında anıldı (1)
Müslüm Gürses ölümünün 8. yılında mezarı başında anıldı (1)
Müslüm Gürses ölümünün 8. yılında mezarı başında anıldı (1)
Müslüm Gürses ölümünün 8. yılında mezarı başında anıldı (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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