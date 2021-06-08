Müsilajda temizlik başladı

Müsilajda temizlik başladı Balıkesir Valisi Hasan Şıldak: "Ege Denizi'nde müsilaj emaresi yok" "Denizimizin eskisinden daha da temiz hale geleceğine inanıyorum" Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde Balıkesir'in Marmara Denizi kıyılarında temizlik başladı.

Müsilajda temizlik başladı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak: "Ege Denizi'nde müsilaj emaresi yok"

"Denizimizin eskisinden daha da temiz hale geleceğine inanıyorum"

BALIKESİR - Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde Balıkesir'in Marmara Denizi kıyılarında temizlik başladı. Bandırma'da başlayan deniz temizliğinde konuşan Vali Hasan Şıldak, Marmara'nın kısa sürede eskisinden daha temiz hale geleceğine inandığını söylerken, "Ege Denizi'nde herhangi bir müsilaj emaresi yok" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde başlatılan Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde Marmara Denizi'ni adeta esir alan müsilaja karşı temizlik hareketi başladı. Bandırma ilçesinde gemilerle denize açılan şehir protokolü temizlik çalışmalarını başladı. Denizdeki müsilajı alarak temizlenmesini sağlayan Başaran 2 gemisi de faaliyetlerine başlamış oldu. İlk temizleme çalışmaları sonucunda açıklamada bulunan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "Balıkesir ilinin deniz temizliği seferberliğini Bandırma ilçemizin açıklarından başlatmış olduk. Hep birlikte Marmara Denizi eylem planının çerçevesinde Çevre ve şehircilik Bakanımızın 22 maddelik eylem planının ilk uygulama adımlarını Bandırma ilçemizde başlatmış olduk. İlimiz bu konuda daha erken aksiyon alan, tedbirleri gözden geçiren, değerlendiren bir pozisyonda bulundu. Bu konunun incelenmesi kapsamında 31 Mayıs tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza başvurumuzu yapmıştık. Marmara Denizi hepimiz için çok önemli ve balıkçılık faaliyetleri de dahil gizli ağların eylem planı dahilinde eylem planı dahilinde kısa sürede ortadan kaldırılması söz konusudur. Denetimlerimiz tüm kuruluşlarımızla bu çalışmalara destek verecek. Marmara Denizi'nde bu durumun kısa sürede son bulacağını, denizimizin eskisinden de daha temiz hale geleceğine inanıyorum. Bunu yürekten söylüyorum" dedi.

Vali Şıldak, İHA muhabirinin Ege Denizi sorusunu cevapladı. Vali Şıldak, "Ege Denizi'nde şu an hiç bir müsilaj emaresi yok. Bu konuda hiçbir görüntü kaydı yok, Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından sürekli rapor alıyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Tüm sahillerimizdeki 99 noktada kirlilik ölçümleri yapılıyor. En son ölçümler dahil herhangi bir mikrobiyolojik açıdan kirlilik ve sağlığa zararlı bir unsur içermemektedir. Denizlerimizde turizm, denizden faydalanma, insan sağlığı açısından sıkıntı oluşturacak hiçbir husus yoktur" şeklinde konuştu.

Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bütün ekip ve ekipmanları ile Marmara'yı temizleyeceklerini söyledi. Başkan Yılmaz, "Marmara Denizi'ne akan farklı bölgelerden gelen su kaynaklarımız ve derelerimiz var. Müstakil veya sanayi atıklarının bir şekilde denize gelmesini bilinçli veya bilinçsiz minimuma indirecek bu 22 maddenin içinde. Hayvancılık ve sulamayla ilgili maddeleri incelediğinizde Marmara Denizi'ni üç sene içinde olması gerektiği hale dönüştürecek eylem planı organizasyonunu başlattık. Başlamak her zaman işin yüzde 50'sini bitirmektir. Gerek karadan vidanjörlerle, gerek denizden müdahalelerle, gerekse balıkçılarımızın desteğiyle bu işi ilk başlatan illerden biriyiz. Denizin altında olan şeylerin daha aza inmesi için burada hem bilimsel çalışmaların hem de karadan şartların değişmesi lazım. Bununla ilgili de sevindirici haberler geliyor. Karadeniz'den gelmesi gereken akımın başlaması güzel. Marmara Denizi'ni kesinlikle eski haline dönüştüreceğiz" dedi.

Öte yandan Marmara Denizi'ni temizleme işlemi Erdek ilçesine bağlı Aşağıyapıcı kırsal mahallesinde de vidanjörlerle yapıldı. Karadan borularla çekilen müsilajın yoğunluğu dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Aldemir