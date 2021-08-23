MÜSİAD Şube Başkanı Ünal'a Kaymakam Türköz'den hayırlı olsun ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MÜSİAD Şube Başkanı Ünal'a Kaymakam Türköz'den hayırlı olsun ziyareti

MÜSİAD Şube Başkanı Ünal'a Kaymakam Türköz'den hayırlı olsun ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, MÜSİAD Karabük Şube Başkanlığına seçilen Cengiz Ünal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, MÜSİAD Karabük Şube Başkanlığına seçilen Cengiz Ünal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi.

MÜSİAD Karabük Şube Başkanlığına seçilen Cengiz Ünal'a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz'de Ünal'ı makamında ziyaret etti. Hayırlı olsun dileklerini ileten Türköz, Ünal'a çalışmalarında başarılar diledi.

Ünal, nazik ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Türköz'e teşekkür ederek çalışmalar hakkında bilgiler verdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Eşref Gani Ahmedzai Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan İrem Derici Demet Akalın Kaan Yıldırım
Spor Mert Günok Mesut Özil Erol Bulut Burak Elmas Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
MÜSİAD Şube Başkanı Ünal'a Kaymakam Türköz'den hayırlı olsun ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 15:16:59. #1.15#

title