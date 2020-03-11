Müsiad İle Türgev güçlerini birleştirdi Türkiye'nin küresel ölçekte en yaygın ve en büyük sermaye platformu MÜSİAD, ülkemizin önde gelen eğitim kurumlarıyla iş birliği anlaşmaları imzalamaya devam ediyor.

Ülkemizin kalkınması, bölgesinde etkin, küresel ölçekte ise saygın bir ülke olma idealiyle çalışmalarını sürdüren MÜSİAD, "Akademi, Sanayi ve Kamu" üçgenindeki faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu anlayış doğrultusunda, Marmara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ve ile iş birliği protokolü imzalayan MÜSİAD, son olarak Türkiye'nin önde gelen vakıflarından TÜRGEV ile iş birliğine gitti.

İmza törenine, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, MÜSİAD Kadın Komitesi Başkanı Müge Öz, MÜSİAD Sağlık Ürünleri ve Hizmetleri İhracatı Komite Başkanı Levent Can, ve MÜSİAD Yerelde Sektörel Üye Geliştirme Komitesi Başkanı Fatih Mehmet Keçebir katıldı.

Anlaşma kapsamında, öğrenci buluşmaları organize etme, uluslararası öğrencileri Türkiye'deki üniversitelere getirme; bilimsel, kültürel, akademik ve sosyal alanlarında ortak projeler geliştirilmesi gibi hususlarda iş birliği yapılması öngörülüyor.

Protokol kapsamında ayrıca, TÜRGEV'in yönlendirdiği öğrencilere, MÜSİAD üyesi şirketlerde staj ve iş imkânlarının sağlanması ile TÜRGEV öğrencilerinin ve Genç MÜSİAD üyelerinin taraflarca yapılan organizasyonlara davet edilmesi ve ortak organizasyonların yapılması da öngörülüyor.

"Ekonomik Kalkınma, Eğitimli, Ahlaklı ve Memleket Dertleriyle Hemhal İnsanlarla Mümkün"

MÜSİAD Genel Merkez'de düzenlenen imza töreninin ardından konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD olarak TÜRGEV gibi ülkemize son yıllarda büyük bir katma değer sağlayan ve binlerce öğrencinin yetişmesine öncülük eden bir kurumla iş birliğine gitmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Ekonomik kalkınmanın, eğitimli, ahlaklı ve memleket dertleriyle hemhal olmuş insanlarla mümkün olduğunu belirten Kaan, bu minvalde TÜRGEV'in büyük bir misyonu yerine getirdiğini ifade etti. TÜRGEV'in türlü propaganda ve kampanyalarla zihinleri bulandırılmak istenen nesilleri, bir mefkure altında topladığına dikkat çeken Kaan, MÜSİAD olarak TÜRGEV'in bu anlamlı çalışmalarına her zaman ve her koşulda destek olmaya çalışacaklarını kaydetti. Öğrencilerin iş hayatında tecrübe kazanmalarının kişisel gelişimleri için elzem olduğunu vurgulayan Kaan, MÜSİAD'lı iş insanları olarak TÜRGEV'de yetişen öğrencilere kapılarının her zaman açık olduğunu belirtti. İş birliği protokolünün, ileride, daha büyük organizasyonlara imza atılması noktasında önemli bir adım olduğunu söyleyen Kaan, yılmadan, yıkılmadan güçlü Türkiye için birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyleyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Bültenler