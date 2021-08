MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Gelecekte devletler değil, şehirler yarışacak

MÜSTAKİL Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan "Gelecekte devletler değil, şehirler yarışacak.

MÜSİAD Tokat Şubesi'nin 1'inci Genel Kurul Toplantısı kentte özel bir otelde yapıldı. Toplantıya, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan, Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, STK temsilcileri ve dernek üyeleri katıldı.Açılış konuşmalarının ardından kürsüye gelen MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan pandemi dönemi sürecinin etkilerini ortadan kaldırmak için birçok ülkenin çalışmalar yürüttüğünü belirterek, "Şunu net şekilde görebiliyoruz; artık gelişimin ve büyümenin yeni modellerini yani, yeni dünya düzeninin yeni iş geliştirme modellerini takip etmek durumundayız. Bunun için yatırımların doğru şekilde çekilmesini, doğru yerlere aktarılmasını, yatırımcılara ulaşılarak yönlendirilmelerini sağlamak gerekiyor. Bunun yanında tabi bir de ülkemizin her şehrinin kendine has değerlerinin çok daha iyi anlatılması da elzemdir. Bu da ancak, dünyanın her yanına yayılmış ve her bir noktadan yatırım, üretim ve ticaret bilgisi çeken, yatırım ortamlarını bilen ve yatırımcıları Türkiye'deki firmalar ile buluşturacak sistemi kuran yeni bir yatırım ağı ile mümkündür. Biz her fırsatta şunu ifade ediyoruz, gelecekte devletler değil, şehirler yarışacak. Bu nedenle bölgesel ekonomilerin, şehir ekonomilerinin oluşturulması esastır. Böylece kendi kendine yeten ve kendi varlıklarını değere dönüştürebilmiş kentlerimiz olacaktır. Şehirlerin markalaşması ve mevcut varlıklarının değere dönüşmesi, yani potansiyellerinin tespit edilerek bu potansiyellere uygun yatırımlarla illerin değerlerinin artırılması son derece mühim bir konu. Diğer yandan akıllı tarım kentler projemiz ile kırsal kalkınmayı teşvik etmek ve bu şekilde tersine göçü desteklemek ve homojen bir nüfus yapısına kavuşmak adına bir girişim başlattık. Bunu bir model olarak Tarım ve Orman Bakanlığı'na sunduk. Bunlar gibi daha pek çok projemiz, komitelerimiz tarafından üretilip tabana yayıldılar" dedi.

