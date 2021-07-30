MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Vali Cüneyt Epcim'i Ziyaret Etti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ile yönetim kurulu üyeleri Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ile yönetim kurulu üyeleri Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.

Bölge ziyaretleri kapsamında Bayburt'a gelen heyetle Valilik Toplantı Salonu'nda bir araya gelen Vali Epcim, kent ekonomisi, kırsal kalkınma, istihdam artışı gibi konularda bilgi alışverişinde bulundu.

Vali Epcim ziyarette, MÜSİAD'ın önemli atılımlar gerçekleştirdiğini ifade ederek Başkan Kaan ile heyete ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti. MÜSİAD'ın özellikle Genel Başkan Abdurrahman Kaan döneminde yurt genelindeki teşkilatlanmasında önemli mesafeler kat ettiğini ifade eden Vali Epcim, "Ülkemizin yerli ve milli sermayesinin önemli işler yaptığını, MÜSİAD üyelerinin çok büyük başarılara imza attığını memnuniyetle görüyoruz. Bayburt'a hoş geldiniz. " diye konuştu.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ise Haziran ayından itibaren ülke çapında çalışma gezileri düzenlendiklerini ve ziyaretlerine Bayburt ile devam ettiklerini bildirdi. İş dünyasının taleplerini öğrenmek amacıyla gerçekleştirilen bu ziyaretlerin devam edeceğine işaret eden Genel Başkan Kaan, " MÜSİAD olarak şu anda Türkiye geneli 89 noktadayız. Yurt dışında 95 ülkeye açıldık, 225 noktamız var. Bu şekilde mücadelemize devam ediyoruz. Bayburt'ta da dört yıl önce şubemizi açtık. Bölgeyi önemsiyoruz. Bölgenin kalkınması yönünde, bu hinterlanda, liman bölgesine dahil olması konusunda bir çabamız var. " İfadelerini kullandı.

Ziyaretlerin gelecek süreçte bölgenin kalkınmasına yönelik neler yapılabileceği gibi bir misyonu da olduğunu kaydeden Kaan, "Bu tür ziyaretler bunun için bir vesile oluyor. Sizlerle de istişareler yapmak istiyoruz. " dedi.

Kaan, kabulü için Vali Epcim'e heyet adına teşekkürlerini iletti.

Ziyaret güncel konulara ilişkin bilgi alışverişiyle sona erdi.

Ziyarette MÜSİAD Bayburt Şube Başkanı Emre Bayrak ile Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bayburt Şubesi temsilcileri de yer aldı.

Kaynak: Habermetre