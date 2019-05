Müsiad'dan Osb'ye Ziyaret

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Gaziantep (MÜSİAD) Başkanı Mehmet Çelenk ve yönetim kurulu üyeleri, OSB Başkanı Cengiz Şimşek'i ziyaret etti.

MÜSİAD Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte OSB Başkanı seçilen Cengiz Şimşek'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, OSB'de 50 yıldır ilk defa seçim olduğunu vurgulayan Başkan Şimşek, "50 yıldır ilk defa seçim gerçekleştirdik. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirdiğimiz bayrak değişimine tek liste halinde gittik ve sanayicimizin hepsi oylarını kullandı. Elbette bu bizi mutlu ediyor. Biz temel kurallara göre hareket ediyoruz. Açıkçası bizim derdimiz, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi olarak nasıl ülkemize daha iyi hizmet ederiz, nasıl daha üretken oluruz? Bu yolda elbette sanayicimizin de sorunları dert ediniyor, sevinçlerini ise başarımız ve mutluluğumuzda görüyoruz. Biz elimizden geleni yapacağız ve gelecek nesillere bu bayrağı, bu mirası alnımız akıyla devredeceğiz, nöbet bizim için kutsaldır ve her zaman emanetimizin getirdiği sorumlulukları üstleneceğiz" dedi. OSB Başkanı Cengiz Şimşek MÜSİAD Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk ve yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerini dile getirerek, "Biz her zaman ülkemiz için çalışan STK'ların yanında durduk ve destekledik. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki MÜSİAD ülkemize değer katarak, çizdiği yolda şaşmadan, kendi çıkar ve menfaatlerini her zaman ülke çıkar ve menfaatlerinden geride tutarak hizmet veriyor. Elbette bizde böyle bir STK'nın her zaman arkasında duracağız. Bu nazik ziyaretlerinden dolayı başta Başkan Mehmet Çelenk olmak üzere tüm yönetim kuruluna teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu

"Meselemiz Memleket"

MÜSİAD Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, "Biz ülkemiz için çalışıyoruz. Elbette ülkemizin çıkar ve menfaatleri bizim için vazgeçilmez bir öneme sahip. Bu doğrultuda daha üretken bir Gaziantep, daha güçlü bir Türkiye için çalışıyoruz. Çalışmalarımızda gerekli kurum ve kuruluşlarımız ile her zaman iş birliği içerisinde projeler üretiyor, istişare kültürünü elden bırakmıyoruz. Büyük bir oy birliği ile Başkan Seçilen Cengiz Şimşek beye görevinde başarılar diliyorum. Misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

