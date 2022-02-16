Ünlü şarkıcı Müşerref Akay kaç yaşında ve kimdir soruları gündeme geldi. Müşerref Akay aynı zamanda oyunculuk yapıyordur. Küçük yaşlarda katıldığı bir ses yarışması sayesinde müzik kariyeri başlayan Müşerref Akay, İstanbul doğumludur. Müşerref Akay, albümleri ve yer aldığı projeler sayesinde gündeme geliyor. Müşerref Akay kaç yaşında olduğu sevenleri tarafından araştırılıyor. Müşerref Akay kimdir? Müşerref Akay kaç yaşında ve nereli? Müşerref Akay biyografisi… Detaylar haberimizdedir…

MÜŞERREF AKAY KİMDİR?

Müşerref Akay 1952 İstanbul doğumludur. Türk şarkıcı ve oyuncudur. Manken Şenay Akay'ın da halasıdır. Henüz 14 yaşında Hürriyet gazetesinin açtığı, Selami Şahin'in de katıldığı ses yarışmasına katılan sanatçı 1952 yılında İstanbul'da doğmuştur ve Balıkesirlidir. Annesi Nebahat Akay'dır. Erken yaşta kariyerine sinema ile başlayan Akay, 1971 yılında Yılmaz Güney'in Baba filminde rol almıştır. Akabinde 1983 yılında eski eşi Mahmut Tezcan'ın yapımcılığını üstlendiği Türkiyem filminde başrolde oynadı. O yıllarda bestesi ve güftesi kendisine ait Türkiyem şarkısı ile ünlendi. 1984 yılında ise başrolünde Yılmaz Güney'in olduğu O'na Çirkin Kral Derlerdi sinema filminde Müşerref Akay da rol aldı. Kendisi için koyu milliyetçi tanımlaması yapan sanatçının ün kazandığı "Türkiyem" şarkısına TRT tarafından klip çekilmiş, şarkı Türk televizyonlarında yayınlanan müziği müzik videosuna uyarlanan ilk yerli video klip olmuştur. Klip bir süre boyunca haberler kesilerek yayınlandı. Dönemin cumhurbaşkanı Kenan Evren'den özel izin alarak klibinde Türk bayrağından elbise giyebilen tek şarkıcı olmuştur.

1969 yılında Mahmut Tezcan ile evlenen Akay'ın bu evliliğinden Tezhan ve Halil İbrahim Tezcan adlarında iki oğlu olmuştur. 27 Kasım 1984 tarihinde boşanmıştır. Daha sonra ikinci evliliğini tekstilci İlhan Kaprol ile 1991 yılından 1994 yılına kadar yaptı. 2000 yılında Azeri Ekber Gence ile evlendi. Şişli Evlendirme Dairesi'nde gerçekleşen nikâhı Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül kıydı. Telsim Ortaköy bayisi olan Ekber Gence ve Müşerref Akay'ın şahitliğini Tamer Yiğit ile Nejdet Aksalı üstlendi. 2003 yılında boşandı. Akabinde 16 Ocak 2009 tarihinde sigortacı Emin Atalay ile evlendi. Nikâh şahitliğini Adnan Şenses yaptı. 2012 yılında boşanan sanatçının Şeref adında erkek kardeşi vardır. Küs olduğu Şenay Akay'ın da halasıdır. Eski eşi Mahmut Tezcan'ın vefatının ardından "Benim hiç flörtüm olmadı. Erkek olarak babamı, sonra da kocamı tanıdım." demiştir.

MÜŞERREF AKAY YER ALDIĞI FİLMLER

1971 : Baba, Cehenneme Bir Yolcu, Alaeddin'in Lambası

1972 : Acı Sevda, Elif İle Seydo, Kara Doğan, Kopuk, Merhaba Tatlım, Hayatımın En Güzel Yılları, Vurma Zalim Vurma

1973 : Meryem, Zalim Avcı, İhanet

1977 : Yuvanın Bekçileri

1983 : Türkiyem

1984 : Ona Çirkin Kral Derlerdi

Müzik Ekibi :

1975 - İnce Memed Vuruldu (Şarkılar)

1973 - Zalim Avcı (Şarkılar)

1972 - Hayatımın En Güzel Yılları (Şarkılar)

1971 - Cehenneme Bir Yolcu (Şarkılar)

MÜŞERREF AKAY KAÇ YAŞINDA?

Müşerref Akay 1952 İstanbul doğumlu olup 70 yaşındadır. Müşerref Akay'ın Instagram hesabı "muserrefakay" kullanıcı isme sahip olup 70 bin takipçisi bulunuyor.

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