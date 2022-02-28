Musa Eroğlu, Mr Jade ile Düet Yaptı

ANKARA (Snob Magazin) - İş insanı ve sanatçı Mr Jade, ünlü halk ozanı Musa Eroğlu'nun, 98 yılında Kavimler Kapısı albümünde seslendirdiği "Yine Karlar Yağdı Gönül Dağıma" adlı türküsünü kendi tarzında yorumladı. Mr Jade'e bu tekli çalışmasında ünlü türkücü Musa Eroğlu da düet yaparak eşlik etti. Türkünün klip çekimi, Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde Erkan Nas yönetmenliğinde gerçekleşti. Mr Jade, klip sonrası Musa Eroğlu ile birlikte soruları yanıtladı. Mr Jade "Onun ipek sesine hayranım. En sevdiğim türküsünü seslendirmekten gurur duydum" dedi. Musa Eroğlu da "Pop şarkıcısının türkü söylemesi bence çok orijinal" derken "Artık sanatçı azalması var. Elenmeye başlıyorlar. Çünkü beğeni azalıyor. Beğenilmişler azalıyor. Artık iyi olanlar ayakta kalacak" diyerek de müzik dünyasında sanatçıların artmadığını aksine azaldığını vurguladı. Mr Jade ile Musa Eroğlu'nun birlikte seslendirdiği eser, Musicom Prodüksiyon imzasıyla yakında dijital platformlarda yayınlanacak.

Musa Eroğlu kimdir?

Türk halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu, 1944 yılında Kumaçukuru'da dünyaya geldi. Repertuvarı Akdeniz Bölgesi ve özellikle de Mersin ve Tahtacı türküleri ile özdeşleşmiş Türk Halk Müziği'nin "üstad"ları arasında kabul edilir. Ortaokulu yarım bıraktı. Mut Halkevi'nde halk oyunları oynadı. 1965'te TRT Ankara Radyosu'nda imtihana girdi fakat kazanamadı. 1967'de "İkimiz Toprağa Girelim Elif" adlı ilk plağını çıkardı. Piyasada görünmeye başlaması 1970-71 yıllarına denk gelmektedir. O yıllarda yeniden radyoda tar, kemane, koltuk davulu, bağlama, divan sazı çalgılarıyla sınava girdi ve sınavı kazandı. 1970'li yılların sonlarına doğru müzik yönetmenliği de yaptı. 1980'e radyoda kadar mahalli sanatçı olarak çalıştı. Arif Sağ ve Muhlis Akarsu ile birlikte başladığı, daha sonra Yavuz Top'un da katılımı ile genişleyen "Muhabbet" seri albüm çalışmaları, 1980 sonrasında Türk halk müziğinin geniş kitlelere yayılmasında önemli katkı sağlamıştır. Sözlerini Abdürrahim Karakoç'un yazdığı "Unutursun Mihriban'ım" ve "Mihriban" türkülerini seslendirdi. Karacaoğlan'ın şiirlerini besteledi. 1998'de Kültür Bakanlığı tarafından verilen Devlet Sanatçısı unvanını alan Eroğlu, müzik çalışmalarına devam etmekte ve Kültür Bakanlığı'nda Halk Kültürleri ve Oyunları konusunda uzman ve araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Kendi adını taşıyan müzik okulunda 1982'den bu yana 5.000'den fazla öğrenci eğitim almıştır.

1966'da evlendiği eşiyle ikisi kız, biri erkek üç çocuğu vardır.

Mr Jade kimdir?

MR Jade adıyla bilinen Özkan Şen, İsmail YK'nın öz yeğenidir. MR Jade Turizm ve Organizasyon şirketi kurucusu. 2012 yılından 2016 kadar Yılın Organizasyon ödülünü aldı. Almanya'da birçok yabancı ülkede tanınıyor. Ayrıca İsmail YK'nın tüm kliplerini de o yönetiyor.

Snob Magazin - Magazin