Musa'dan "Gümüş" Geldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin spor okullarında yetişen yeni yeteneği Musa Şimşek, 19 Mayıs 1919'un 100. yılı nedeniyle düzenlenen yılın ilk turnuvasından "gümüş" çıkardı.

Samsun Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 61 ilden 803 sporcunun katıldığı 100. Yıl Ümitler Judo Türkiye Şampiyonası'nın ikinci turunda Kadir Can Usta'yı, üçüncü turda Abdülkadir Demir'i, çeyrek finalde de İsmail Yılmaz'ı yenerek grup finaline yükselen Musa Şimşek, grup finalinde ise Fatih Öz'ü yendi ve finale yükseldi. 17 yaşındaki sporcu, finalde Mahmut Hüdayi Özgürbüz'ü aşamayarak ikinci oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyespor'un gelecek vaad eden sporcuları arasında yer alan Musa Şimşek, 2015 yılında düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi'nde altın, 2016 yılında düzenlenen YıldızlarTürkiye Şampiyonası'nda gümüş, 2018 yılında düzenlenen Uluslararası Ümitler Judo Şampiyonası'nda yine altın madalya kazanmış, 2017-2018 sezonunda katıldığı tüm Okul Sporları Gençler şampiyonaları ile Gençler Türkiye şampiyonalarında şeref kürsüsünün en üst basamağına kadar çıkmayı başarmıştı.

Yeni hedef Avrupa Kupası

Musa Şimşek'in son şampiyonalarda yükselişte bir sporcu olduğunu belirten Judo Takımları Baş Antrenörü Mesut Kapan, "Sporcumuzu kutluyorum. Musa, 2-4 Mart tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Ümitler Nazım Canca Avrupa Kupası'nda milli takım formasıyla yer alarak kulübümüzü temsil edecek. Ondan bu önemli şampiyonada kürsüye çıkmasını bekliyoruz. Antrenörümüz Hakan Kapan ve İzzet Tunç'un da emeklerini kutluyoruz. Ayrıca bizlere her zaman destek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Aziz Kocaoğlu'na teşekkür ediyoruz" dedi.

Tatamide milli gurur

Ümitler Judo Türkiye Şampiyonası'nda İzmir Büyükşehir Belediyespor'u temsil eden 5 sporcunun da Milli Takım'a girmeye hak kazanması, İzmir ekibini sevince boğdu. 120 sporcu içerisinden ilk 8'e giren 60 kiloda Süleyman Askay, 73 kiloda Musa Şimşek, 81 kiloda Mustafa Menevşe, +70 kiloda Yağmur Şengül ve +90 kiloda Berk Şengül'ün Mart ayında yapılacak Ümitler Nazım Canca Avrupa Kupası'nda ay-yıldızlı takım adına madalya mücadelesi vereceği bildirildi.

Kaynak: Bültenler