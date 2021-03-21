Muş'un 'Beethoven'u Bager'in eğitime ihtiyacı var

MUŞ'ta yaşayan, müzikte kusursuzluk olarak bilinen 'absolut kulağa' sahip Bager Çalışcı'nın (9), doğuştan her iki gözü de görmüyor.

MUŞ'ta yaşayan, müzikte kusursuzluk olarak bilinen 'absolut kulağa' sahip Bager Çalışcı'nın (9), doğuştan her iki gözü de görmüyor. 'Muşlu Beethoven' olarak anılan Bager, İzmirli müzikseverlere Karşıyaka Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde kendi bestesini de çaldığı bir piyono dinletisi sundu.

Ailesi Bager'in iyi bir eğitime ihtiyacı olduğunu söylerken Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası Genel Sanat Yönetmeni İbrahim Yazıcı'da normalin üstünde kabiliyeti olan çocuğun disiplinli çalışması gerektiğini hatırlattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karşıyaka Belediyesi'nin desteğiyle 'Muşlu Beethoven' olarak anılan Bager Çalışcı, Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde aralarında kendi bestelerinin de olduğu bir konser vermek için İzmir'e geldi. Konserden önce DHA'ya konuşan Bager Çalışcı, 2 yıldır babasının telefonuna indirdiği program sayesinde piyano çalmaya başladığını söyledi. Yeni bir piyanoya ihtiyacı olduğunu belirten Çalışcı, "Evdeki piyanom eskimeye başladı. Hayalim dünya çapında tanınan bir piyanist olmak. Piyanoda yeni parçaları öğrenmeden duramıyorum. Parçalar çalarken heyecanlanıp, mutlu oluyorum" dedi.

'BAGER YETENEKLİ BİR ÇOCUK'

Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası Genel Sanat Yönetmeni İbrahim Yazıcı konserde Bagir Çalışcı'ya eşlik etti. Bager'in yetenekli bir çocuk olduğunu belirten Yazıcı, "Normalin üzerinde kabiliyeti olduğu kesin. Sadece müzik yeteneği bir şey ifade etmiyor. Çalışma şevki olmalı, ciddi bir disiplinle çalışılmalı. Müziğe doğru kişilerle karşılaşıp, hayatını adaması lazım. Bager, bize kendi bestesini ve kulaktan çıkardığı bir parçayı çalacak. Özgür ruhlu bir çocuk. Bager gibi olan çocuklar için doğru ortam önemli. Yeteneklerinin öne çıkabileceği, eşit fırsatlar tanınması gerekiyor. Pedagojik yönden doğru bir şekilde ilgilenen hocaları olmalı. Edebiyat, genel kültür gibi okul derslerinin ciddiyetle üzerinde eğilmesi gerekir" diye konuştu.

'İYİ BİR EĞİTİME İHTİYACI VAR'

Bager'in yeteneğinin çok küçük yaşlarda fark edildiğini ve o zamandan beri müziğe odaklandıklarını anlatan baba Mehmet Çalışcı, "Muş'ta Bager gibi görme engelli olan Caner Keser öğretmenimizle tanıştık. Bize, Bager'in 'absolut kulak' olduğunu söyledi. Üniversitedeki hocalara video yolladık, onlar da teyit etti. Kendisine hediye edilen piyanoyla 2 yıldır çalışıyor. İnsan gurur duyuyor; ama iyi bir eğitim almadıktan sonra ne yapılabilir ki? Elim kolum bağlı hissediyorum. Yetenekli olsa da iyi bir eğitim almaya ihtiyacı var" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı