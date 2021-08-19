Muş'taki göl, gölet ve barajlara 1 milyon 281 bin 300 yavru sazan bırakıldı

Muş'ta, bu yıl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince merkez ve ilçelerdeki göl, gölet ve barajlara 1 milyon 281 bin 300 yavru sazan bırakıldı.

Muş'ta, bu yıl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince merkez ve ilçelerdeki göl, gölet ve barajlara 1 milyon 281 bin 300 yavru sazan bırakıldı.

Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, gazetecilere, Muş merkez ile Korkut, Bulanık, Malazgirt ve Varto ilçelerindeki su kaynaklarına yavru balıkların bırakıldığını söyledi.

Balıkların 3 yıl sonra avlanma büyüklüğüne ulaşacağını aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız tarafından ilimizde göl, gölet ve barajlarda çalışma yapıyoruz. Elazığ'daki yavru üretim tesisinden gelen yavru sazanlar suya salınıyor. Son 7 yılda baraj ve göletlere atılan yavru sazan sayısı 523 bin iken, sadece bu yıl 1 milyon 281 bin 300 bin yavru sazan bırakıldı. Bu yıl balıkçılık açısından ilimiz için önemli bir yıl oldu. Belki de Muş tarihinde böyle bir rakama ulaşmamışızdır. 3 yıl boyunca balık bırakılan göl ve göletlerde avlanma yasağı olacak. Amaç, halkın sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak ve geçim kaynaklarının artmasına katkıda bulunmak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım