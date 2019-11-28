Muş'ta yeni tesislerin tefrişatı için protokol imzalandı

28.11.2019 12:54 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:59

Muş Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 2 bilgi evi, bir kadın kültür ve eğitim merkezi ile bir kültür evinin tefrişatı için DAP İdaresi ile Muş Belediyesi arasında protokol imzalandı.



Alt ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra vatandaş odaklı sosyal ve kültürel faaliyetlerle de ilklere imza atan Muş Belediyesi, yeni tesisler hizmete sunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl yapımı tamamlanan Zafer Mahallesi'ndeki Şule Yüksel Şenler Bilgi Evi, Yeni Mahalle'deki Prof. Dr. Haluk Dursun Bilgi Evi, Porsor Ana Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi ile Kale Parkında yapılan Muş Kültür Evinin tefrişatı için Belediye Başkanı Feyat Asya ve DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir protokol imzaladı.



Protokol öncesi DAP yetkililerini tarihi hizmet binasında ağırlayan Başkan Asya, yeni tesisler ve belediyenin faaliyetleri hakkında bilgilendirdi. Bugüne kadar tüm kamu kurumlarıyla uyum ve işbirliği içinde olduklarını ifade eden Başkan Asya, özellikle DAP İdaresinin desteklerini önemsediklerini vurguladı. Sosyal ve kültürel faaliyetlerin icra edildiği tesislerin vatandaşlar tarafından rağbet gördüğüne işaret eden Başkan Asya, bu tesislerin sayılarını arttırmak için gerekli planlamaların yapıldığını söyledi. Başkan Asya, daha önceki projeleri ve yeni tesislerin tefrişatına verdikleri desteklerden ötürü DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir'e ve tüm bürokratlara teşekkür etti.



Yapılan konuşmanın ardından Başkan Asya ve DAP İdaresi Başkanı Demir, söz konusu tesislerin tefrişatı için karşılıklı protokol imzaladı. Protokol töreni, hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - MUŞ

Kaynak: İHA