Muş'ta Mescid-i Aksa'ya yapılan baskına tepki
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Muş'ta Mescid-i Aksa'ya yapılan baskına tepki

Muş'ta Mescid-i Aksa'ya yapılan baskına tepki
Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Muş'ta İsrail polisi korumasındaki fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi ile Harem-i Şerif ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşanan gerginlik kınandı.

Muş'ta İsrail polisi korumasındaki fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi ile Harem-i Şerif ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşanan gerginlik kınandı.

Belediye Meydanı'nda bir araya gelen Milli İrade Platformu adına açıklama yapan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Muş İl Temsilcisi Oğuz Akyüz, uzun süredir terör rejiminin büyük ve sinsi bir planın parçası olarak Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıların düzenlediğini belirtti.

Aşama aşama Filistinlilerin, Mescid-i Aksa'nın etrafından zorla boşaltıldığını, aşırı sağcı siyonist grupların eliyle Aksa'ya saldırıların düzenlendiğini, buna direnen Filistin'in yiğit evlatlarına şiddet uygulandığını vurgulayan Akyüz, şunlar kaydetti:

"Ramazan Bayramı'na saldırılarla ve katliamlarla giren 100'den fazla kadın ve çocuğun da içinde olduğu 243 Filistinli kardeşimizin şehit olduğu Harem-i Şerif yeni bir saldırı dalgasıyla karşı karşıya. Sözde Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümü olarak kabul ettikleri gün dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapan fanatik siyonistler, gruplar halinde Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e saldırdı."

Ramazan'daki direniş karşısında hezimet ve zilleti yaşayan terör rejiminin, o zilletten ders çıkarmayarak yeni saldırıları çeteler eliyle organize etiğini belirten Akyüz, siyonist terör rejiminin sistemli şekilde hem Müslüman kanı dökmeye hem de adım adım Mescid-i Aksa'yı ve Filistin topraklarını işgal etmeye devam ettiğini kaydetti.

Muş'ta Mescid-i Aksa'ya yapılan baskına tepki
Muş'ta Mescid-i Aksa'ya yapılan baskına tepki
Muş'ta Mescid-i Aksa'ya yapılan baskına tepki

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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