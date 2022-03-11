Muş'ta marketlerde "fahiş fiyat" ve "stok" denetimi yapıldı - Haberler

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Muş'ta marketlerde "fahiş fiyat" ve "stok" denetimi yapıldı

AA - Sabri Yıldırım - Güncel
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Muş'ta marketlerde

Muş'ta zabıta ekipleri, marketlerde ve gıda satışı yapan işletmelerde stokçuluk ve fahiş fiyatlara ilişkin denetim yaptı.

MUŞ (AA) - Muş'ta zabıta ekipleri, marketlerde ve gıda satışı yapan işletmelerde stokçuluk ve fahiş fiyatlara ilişkin denetim yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, raflardaki ürün adedi, depolardaki miktarlar ve satış fiyatları titizlikle incelendi.

İşletmelerin özellikle yağ stoklarıyla ilgili denetim gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Feyat Asya, haksız kazanç elde etmek üzere çeşitli ürünlerde fiyat artışı yapmak isteyenlerle mücadele edildiğini söyledi.

Zabıta ekiplerinin kent genelinde denetimlerini sürdüreceğini belirten Asya, "İşletmeler ve marketler belirli aralıklar denetleniyor. Özellikle son zamanlarda stokçuluk yapanlara karşı taviz vermiyoruz. Tüm ekiplerimizle birlikte özellikle yağ stokçuluğu ve fahiş fiyat artışına karşı denetimlerimiz sürüyor. Şehir merkezinde vatandaşlarımızın doğru fiyattan sağlıklı ürünler alabilmeleri için denetimlerimiz artarak devam edecek." şeklinde konuştu.

AA / Sabri Yıldırım - Güncel

Feyat Asya, Zabıta, Asya, Muş, Güncel, Haberler

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