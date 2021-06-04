Muş'ta Kur'an kursunun temeli atıldı

Muş'ta Hayırsever iş insanı Hüsamettin Memiş'in yapımını üstlendiği Kur'an kursu binasının temeli dualarla atıldı.

Muş'ta Hayırsever iş insanı Hüsamettin Memiş'in yapımını üstlendiği Kur'an kursu binasının temeli dualarla atıldı.

Sütlüce Mahallesinde düzenlenen törende konuşan İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarının Diyanet İşleri Başkanlığının önemli projelerinden biri olduğunu söyledi.

Amaçlarının kentin her mahallesine en az bir Kur'an kursu açmak olduğunu belirten İmamoğlu, kursun inşasına destek olan iş insanı Hüsamettin Memiş'e teşekkür etti.

Konuşmanın ardından kurs binasının temeli dua edilerek ve kurban kesilerek atıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Olcay Tekin