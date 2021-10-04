Muş'ta küçükbaş hayvan yetiştiricilerine 17 milyon lira destek - Haberler
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Muş'ta küçükbaş hayvan yetiştiricilerine 17 milyon lira destek

AA / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel
Muş'ta küçükbaş hayvan yetiştiricilerine 17 milyon lira destek

Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, kentte küçükbaş hayvan yetiştiricilerine 17 milyon lira destek sağlandığını belirtti.

AYDIN (AA) - Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, kentte küçükbaş hayvan yetiştiricilerine 17 milyon lira destek sağlandığını belirtti.

Merkeze bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde besicileri ziyaret eden Aydın, gazetecilere, en fazla mera alanına sahip illerden Muş'ta, tarım ve hayvancılığın en önemli geçim kaynağı olduğunu söyledi.

Bu yıl Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla yaklaşık 550 bin küçükbaş hayvan için besicilere 17 milyon lira destek verdiklerini aktaran Aydın, "Bakanlığımız özellikle sürü büyütmeye destek vermektedir. Sürü büyütme projesi kapsamında bir hayvan için 100 lira ilave destek veriyoruz. Küçükbaş hayvancılık yapan 3 bin 700 besiciden bu yıl 1 bin 700'ü aldığı ilave destekle küçükbaş hayvan sayısını 54 bin artırdı. Bu oran yüzde 50'ye tekabül ediyor. Ekonomiye büyük katkı sunuyor." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığının doğrudan desteğinin de olduğunu ifade eden Aydın, "Çiftçilerimiz bu yıl sürülerini büyüttü. Biz de desteklerimize devam ediyoruz. Dişi hayvanlarını büyüten çiftçilerimizi, bakanlığımız tarafından geliştirilen sistemle otomatik olarak destekliyoruz." dedi.

Merkeze bağlı Sungu beldesinde besicilik yapan Nasır Çiftçi de Sürü Büyütme Projesi kapsamında 120 küçükbaş hayvan desteği aldığını belirtti.

AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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