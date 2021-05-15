Muş'ta kayalıklardan düşerek yaralanan kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı
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Muş'ta kayalıklardan düşerek yaralanan kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı

Muş'ta kayalıklardan düşerek yaralanan kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Olcay Tekin - Haberler | Güncel

Muş'un Kurtik Dağı'nda kayalıklardan düşerek yaralanan kişi, ekiplerce kurtarıldı.

Muş'un Kurtik Dağı'nda kayalıklardan düşerek yaralanan kişi, ekiplerce kurtarıldı.

Yakınlarıyla 2 bin 645 rakımlı Kurtik Dağı'nda gezintiye çıkan Vahdettin Erdenci, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

Yaralanan Erdenci için yakınları, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Yol olmadığı için ambulansla belli bir noktaya kadar ilerleyebilen sağlık ekipleri, durumu AFAD'a bildirdi. Yola çıkan AFAD ve sağlık ekipleri yaya olarak Erdenci'nin bulunduğu noktaya ulaştı.

İlk müdahalenin ardından sedyeyle ambulansa taşınan Erdenci, Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Olcay Tekin

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