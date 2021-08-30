Muş'ta jandarma karakolu hizmet binası hizmete girdi

Muş'ta yapımı tamamlanan tarihi Murat Köprüsü Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binası törenle hizmete girdi.

Muş'ta yapımı tamamlanan tarihi Murat Köprüsü Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binası törenle hizmete girdi.

Törende konuşan Vali İlker Gündüzöz, söz konusu karakolda asayiş ve güvenlik hizmetine başlandığını söyledi.

Karakolun bulunduğu alanın yapısına uygun yapılmasının en büyük arzuları olduğunu belirten Gündüzöz, "Çünkü böyle bir tarihi ve doğal güzelliği olan Tarihi Murat Köprüsü rekreasyon alanında konteynerde bulunan bir karakolun güzel olmadığını, estetik olmadığını, değerlendiriyorduk. Sağ olsun arkadaşlar çalışma koşulları zor olsa da burada hizmetlerini sürdürdüler ama bugün burada bu karakol yapıldı." dedi.

Desteklerinden dolayı İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'e teşekkür eden Gündüzöz, şunları kaydetti:

"25 gün gibi kısa bir sürüde de böyle bir karakol ihtiyaca uygun bir şekilde hayata geçti. Bundan sonra jandarmamız bu alanda güvenliği ve asayişi daha nezih bir ortamda temin edecek. Vatandaşlarımızda müracaatlarını böyle güzel nezih bir ortamda yapacaklar. Ben emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu güzel hizmeti hep birlikte hayata geçirdik. İnşallah kazasız belasız çalışmalar diliyorum."

Vali Gündüzöz'un telefonla görüştüğü Orgeneral Çetin, binanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Törene, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı, İl Genel Meclisi Başkanı Sait Yıldırım, MHP İl Başkanı Osman Yüce ve askerler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım