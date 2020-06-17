Muş'ta görülmesi gereken yerler nerelerdir? Muş ili geçim kaynağı nedir? Muş nerededir?
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Muş'ta görülmesi gereken yerler nerelerdir? Muş ili geçim kaynağı nedir? Muş nerededir?

Tadına doyamayacağınız Muş geleneksel yemekleri nelerdir? Muş iklimi ve bitki örtüsü nedir? Muş hakkında tüm bilgiler haberimizde

Muş'ta görülmesi gereken yerler nerelerdir? Muş ili geçim kaynağı nedir? Muş nerededir?
17.06.2020 17:09 | Son Güncelleme: 17.06.2020 17:13

Muş ili, Doğu Anadolu Bölgesindedir. Komşu illeri arasında Ağrı, Bitlis, Erzurum, Bingöl ve Diyarbakır bulunmaktadır. 39 29' ve 38 29' kuzey enlemleriyle 41 06' ve 41 47' doğu boylamlarının arasındadır. Başlıca geçim kaynağı tarım ve hayvancılık il, sanayide gelişme gösterememiştir. Sert kara ikliminin hüküm sürdüğü şehirde, yazları kurak ve sıcak, kışları yoğun kar yağışı ile geçer.Son senelerde İran ile ticarî münasebetlerin gelişmesi ise Muş'a büyük faydalar sağlamıştır.

MUŞ İKLİMİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

Muş ili, yüksek ve dağlık bir alandır. Sert kara iklimi etkisini göstermektedir. Kışın yoğun kar yağışı görülür. Yazlar ise kurak ve sıcaktır. İl topraklarının % 53'ü çayır ve mer'alarla, % 11'i orman ve fundalıklarla ve % 33'ü ekili ve dikili alanlarla kaplıdır.

MUŞ İLÇELERİ

Bulanık, Hasköy, Korkut, Malazgirt, Merkez ve Varto'dur.

MUŞ'TA GEZİLECEK YERLER NERELERDİR?

Tarihi Murat Köprüsü: Yapıldığı tarih kesin olarak bilinmemektedir.143 metre uzunluğunda, 4.77metre genişliğinde yüksekliği ise 16–18 metre olup 12 gözden oluşmaktadır.

Muş'ta görülmesi gereken yerler nerelerdir? Muş ili geçim kaynağı nedir? Muş nerededir?

Hamurpet (Akdoğan) Gölü: Varto ilçesinde bulunmaktadır. 21 metre derinliğindeki göl, kar suları ile beslenir. Su seviyesi yıl boyunca değişiklik göstermez.

Malazgirt Kalesi: Gösterişli bir görünüme sahip kale, birçok savaşa şahitlik yapmıştır. Çeşitli zamanlarda onarılmıştır. Onarımlar kısmen de olsa günümüzde de devam etmektedir.

Esenlik cami: Selçuklular tarafından yaptırılan cami, en son 1985 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilmiştir.

Muş'ta görülmesi gereken yerler nerelerdir? Muş ili geçim kaynağı nedir? Muş nerededir?

Haspet Kalesi: Kim tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Görünümü ile hayran bırakmaktadır.

Geleneksel Muş Evleri: Klasik Türk kültürünü hatırlatan evler, oluşumunda yaşantı biçimi, iklimin ve coğrafyanın zorlayıcı gerekleri de etkili olmuştur.

Muş'ta görülmesi gereken yerler nerelerdir? Muş ili geçim kaynağı nedir? Muş nerededir?

Migre Hamamı: Doğal afetlerden dolayı tahrip olmuştur. Hamamın en önemli özelliği ise "Türk Üçgeni" denilen kubbelere taşıyıcı görevi sağlayan üçgenin kullanılmış olmasıdır.

Muş'ta görülmesi gereken yerler nerelerdir? Muş ili geçim kaynağı nedir? Muş nerededir?

MUŞ GELENEKSEL YEMEKLERİ

Helim Aşı

Muş Böreği

Çorti yemeği

Cavbelek

Teter Helvası

Muş Köftesi Hafta Direği

Muş'ta görülmesi gereken yerler nerelerdir? Muş ili geçim kaynağı nedir? Muş nerededir?

Jağ

Muş'ta görülmesi gereken yerler nerelerdir? Muş ili geçim kaynağı nedir? Muş nerededir?

Kurutulmuş Badılcan Yemeği

Muş'ta görülmesi gereken yerler nerelerdir? Muş ili geçim kaynağı nedir? Muş nerededir?

MUŞ'TAN NE ALINMALI?

Muş ta halıcılık, kilimcilik, keçecilik, hasır örmeciliği, boncuk - dantel oyacılığı ve çorap örmeciliği yaşatılan geleneksel el sanatlarıdır. Bununla birlikte yaşam biçimine uygun olarak yaylalarda kullanılmak üzere kıldan çuval ve çadır dokunmaktadır.

MUŞ'UN EKONOMİK FAALİYETLERİ

Tarıma dayalı ekonomik faaliyet hüküm sürmektedir. Dağlık alan olduğu için ekime elverişsizdir. Bu yüzden tarım ürünü çeşidi ve verim azdır. Muş halkının temel ekonomik faaliyetlerinden biri de hayvancılıktır. Yayla ve platolar hayvancılık için çok müsaittir. Muş ilinde sanayi pek gelişmemiştir.

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