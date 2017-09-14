Muş'ta Elektrik Kesintisi

Muş merkez ve Malazgirt ilçesinde bakım, onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.



Muş Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden (VEDAŞ) yapılan açıklamada, merkeze bağlı Tandoğan ile Harman köyleri ile Malazgirt ilçesine bağlı Beypınar ve Ağılbaşı köylerinde yapılacak bakım, onarım ve şebeke yenileme çalışması nedeniyle elektrik kesintisinden etkileneceği belirtildi.



Kesintinin, 16 Eylül'de 09.00-18.00 saatlerinde uygulanacağı kaydedildi.



Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşlardan gerekli tedbirleri almaları istendi.