Evlat nöbetindeki anne, teslim olan 3 kişi için Türk bayrağıyla halay çekti
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Evlat nöbetindeki anne, teslim olan 3 kişi için Türk bayrağıyla halay çekti

Evlat nöbetindeki anne, teslim olan 3 kişi için Türk bayrağıyla halay çekti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muş'ta çocuğunun terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan 65 yaşındaki anne Gülbahar Teker, geçen hafta güvenlik güçlerine teslim olan 3 kişi için parti binası önünde Türk bayrağıyla halay çekti.

Muş'ta çocuğunun terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan 65 yaşındaki anne Gülbahar Teker, geçen hafta güvenlik güçlerine teslim olan 3 kişi için parti binası önünde Türk bayrağıyla halay çekti.

Aylardır HDP Muş İl Başkanlığı önünde oturan annelerin eylemi devam ediyor. Geçen hafta 3 kişinin teslim olmasını sevinçle karşılayan annelerden Gülbahar Teker, HDP İl Başkanlığı önünde sevinç gösterisi yaptı. Daha sonra Türk bayrağını öpüp alnına koyan anne Teker, ailelerle çadıra geçti. Aileler, ardından parti binası önünde çocuklarının kaçırılmasını protesto etti. Ellerine dövizler alan aileler; "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk Kürt kardeştir, HDP kalleştir" ve "Halkı dolandıran parti" dövizleri açarak tepki gösterdi.

"AYŞEGÜL İÇİN, MUSTAFA İÇİN BURADA OYUN OYNADIM"

2014 yılında oğlunun dağa kaçırıldığını ifade eden anne Gülbahar Teker, "Bir hafta önce 3 çocuğumuz Diyarbakır'da teslim oldu. Biz çok sevindik. İnşallah tüm çocuklar gelip teslim olur. Ben burada bekliyorum. Herkes bize destek versin. Buradayım, korkmuyorum, gitmiyorum ve eyleme devam ediyorum. Ayşegül için, Mustafa için burada oyun oynadım. O da (Mustafa) benin çocuğum. Gelip teslim oldu. Annesi babası için çok sevindim. Orada teslim olan çocuklar için kurban kestiler, oyun oynadılar. Ben de burada onlar için oyun oynadım. HDP ve PKK'nın boynu kırılsın" dedi.

Aylardır Muş'taki eyleme devam ettiklerini kaydeden annelerden Şahinaz Özcan ise "Bir haftadır 3 çocuk daha teslim oldu. İnşallah bizim çocuğumuz da gelip teslim olacaktır. Biz çok sevindik. Akıbeti bizim çocuğumuzun başına olsun. Bir çocuk dağda kalana kadar biz burada eyleme devam edeceğiz. Çocuğum gelene kadar buradayım. Hepsi bizim çocuğumuzdur. Gelip teslim olsunlar. Çocukları kandırıp dağa götürüyorlar. Atilla, oğlum yıllardır burada seni bekliyorum. Yine de beklemeye devam edeceğim. Gel devlete teslim ol. Devlet bizim devletimizdir. 5 yıldır senden haber alamıyoruz" diye konuştu.

^(Uğur Ulu/İHA)

Evlat nöbetindeki anne, teslim olan 3 kişi için Türk bayrağıyla halay çekti
Evlat nöbetindeki anne, teslim olan 3 kişi için Türk bayrağıyla halay çekti
Evlat nöbetindeki anne, teslim olan 3 kişi için Türk bayrağıyla halay çekti
Evlat nöbetindeki anne, teslim olan 3 kişi için Türk bayrağıyla halay çekti
Evlat nöbetindeki anne, teslim olan 3 kişi için Türk bayrağıyla halay çekti
Evlat nöbetindeki anne, teslim olan 3 kişi için Türk bayrağıyla halay çekti
Evlat nöbetindeki anne, teslim olan 3 kişi için Türk bayrağıyla halay çekti
Evlat nöbetindeki anne, teslim olan 3 kişi için Türk bayrağıyla halay çekti
Evlat nöbetindeki anne, teslim olan 3 kişi için Türk bayrağıyla halay çekti
Evlat nöbetindeki anne, teslim olan 3 kişi için Türk bayrağıyla halay çekti
Evlat nöbetindeki anne, teslim olan 3 kişi için Türk bayrağıyla halay çekti
Evlat nöbetindeki anne, teslim olan 3 kişi için Türk bayrağıyla halay çekti
Evlat nöbetindeki anne, teslim olan 3 kişi için Türk bayrağıyla halay çekti
Evlat nöbetindeki anne, teslim olan 3 kişi için Türk bayrağıyla halay çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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