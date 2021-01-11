Muş'ta çiftçilere 123 milyon lira hibe desteği sağlandı
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Muş'ta çiftçilere 123 milyon lira hibe desteği sağlandı

11.01.2021 12:17 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:21
Muş'ta çiftçilere 123 milyon lira hibe desteği sağlandı

Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, 2020'de kentteki çiftçilere 123 milyon lira hibe desteği verildiğini belirtti.

Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, 2020'de kentteki çiftçilere 123 milyon lira hibe desteği verildiğini belirtti.

Müdür Yardımcısı Ferit Yıldız ve veteriner hekimlerle merkeze bağlı Sungu beldesinde devlet desteğiyle kurulan işletmelerde incelemelerde bulunan Aydın, tarım ve kırsal kalkınmanın sağlanmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aydın, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığı, İl Özel İdaresi ve Kalkınma İdaresince çiftçilere, 117 milyon lira nakdi, 6 milyon liralık ekipman olmak üzere toplam 123 milyon lira hibe desteği verdiklerini belirtti.

Verilen desteklerle kentte tarım ve hayvancılıkta büyük gelişmelerin yaşandığını aktaran Aydın, "1990'lı yıllarda terör örgütü PKK'nın neden olduğu olaylar nedeniyle hayvancılıkta büyük bir düşüş oldu. İlimizde 2002 yılında büyükbaş hayvan sayısı 220 bin civarında iken, yüzde 50 artışla 326 bine yükseldi. 900 bine kadar düşen küçükbaş hayvan sayımız ise şu anda 1 milyon 230 bin civarında." dedi.

Tarım ve hayvancılığa yapılan yatırımlar sayesinde büyük şehirlere göç edenlerin dönmeye başladığını anlatan Aydın, ekipman ve makine desteğinin, hem çiftçilerin teknolojiyi daha iyi kullanmasını hem de ürün verimliliğinin artmasını sağladığını vurguladı.

Kent genelinde 3 milyon 557 bin dönüm işlenebilen tarımsal alanın bulunduğunu dile getiren Aydın, 17 bin 770 kayıtlı çiftçinin kent ekonomisine yılda yaklaşık 6 milyar lira katkı sunduğunu belirtti.

"Devletin verdiği destekle tesis kurduk"

Hibe desteğiyle 120 büyükbaş hayvan kapasiteli tesis kuran Metin Akyürek ise daha önce branda altında ve dar ahırlarda 2-3 büyükbaş hayvan beslediğini söyledi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün yüzde 50 hibe desteğiyle 520 metrekarelik ahır yaparak ilk etapta 29 hayvan aldığını anlatan Akyürek, "Hedefim kapasiteyi artırarak hayvan sayısını 130'a çıkarmaktır. Devletin desteğiyle tesisimizi kurduk. Bundan önce yerimiz dar olduğundan dolayı çok sayıda hayvanım telef oldu. Hibe desteği aldıktan sonra yaptığım ahırda hayvanlara daha rahat bakabiliyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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